Pulizia passo dopo passo in pochi minuti // CON VIDEO

Se c’è una scarpa che vedrai spesso per strada quando arriva la stagione estiva, è proprio questa sandali. È una scarpa comoda, facile da aggiungere al tuo outfit off-road. Ma non tutti i sandali sono adatti per l’uso quotidiano. Ci sono alcuni piani che vengono salvati per piani dalle 9 alle 9 o per lunghi viaggi con gli amici. Parlando dei (e famosissimi) classici Sandali Birkenstock. Un modello posseduto da tante celebrità, tra cui Tamara Falco e che, nonostante gli anni, non passa mai di moda.

Quando compaiono i sandali Birkenstock

Anche se sembra una nuova tendenza, non lo è. La storia del marchio risale a secoli fa. Fu in Germania, nel 18° secolo, che iniziarono i primi prototipi del sandalo che conosciamo oggi grazie a Johann Adam Birkenstock. Nel 1897, Konrad Birkenstock, nipote di Johann Adam Birkenstock, sviluppò il primo plantare sagomato da utilizzare nelle scarpe su misura. Nel 1964, il figlio di Konrad, Karl Birkenstock, sviluppò queste suole in una scarpa prodotta in serie.

Quindi, sebbene la storia calzaturiera della famiglia Birkenstock risalga al 1774, i sandali Birkenstock come li conosciamo oggi sono apparsi nel 1964.

Perché i sandali Birkenstock sono così popolari?

I sandali Birkenstock sono noti per il loro comfort. Il marchio ha sviluppato una suola sagomata che si adatta alla forma del piede umano, fornendo un supporto eccezionale. Ciò è particolarmente utile per le persone che trascorrono molto tempo in piedi o camminando. Inoltre, sono diventati tutto Successo negli anni ’60 e ’70 con il movimento hippy. Oggi le Birkenstock sono una scelta di moda popolare e versatile che può essere abbinata a un’ampia varietà di stili di abbigliamento.

Come pulire i sandali Birkenstock o simili passo dopo passo

Che tu ci creda o no, pulire queste scarpe è più facile di quanto pensi. Vi serviranno pochissimi ingredienti e avrete i sandali pronti per l’estate. Segui questi passaggi con molta attenzione, che il marchio consiglia anche:

di che cosa hai bisogno

una spazzola.

Vecchio spazzolino da denti.

Stoffa.

Sapone per cuoio.

acqua.

Passo dopo passo

Passo 1. Rimuovere lo sporco residuo sul sandalo con una spazzola asciutta.

Rimuovere lo sporco residuo sul sandalo con una spazzola asciutta. Passo 2. Rimuovere lo sporco residuo con un panno leggermente umido.

Rimuovere lo sporco residuo con un panno leggermente umido. Passaggio 3. Apri i cinturini dei sandali e puliscili con una spazzola umida.

Apri i cinturini dei sandali e puliscili con una spazzola umida. Passaggio 4. Mescola un po’ di acqua e sapone per cuoio e con l’aiuto di un vecchio spazzolino da denti pulisci l’interno del sandalo.

Mescola un po’ di acqua e sapone per cuoio e con l’aiuto di un vecchio spazzolino da denti pulisci l’interno del sandalo. Quinto passo. Rimuovere eventuali residui di schiuma che rimangono sul sandalo con un panno e acqua tiepida.

Rimuovere eventuali residui di schiuma che rimangono sul sandalo con un panno e acqua tiepida. Passaggio 6. Pulisci anche le suole dei sandali con una spazzola umida.

Pulisci anche le suole dei sandali con una spazzola umida. Passaggio 7. Lascia asciugare i sandali e una volta pronti puoi indossarli di nuovo e goderti l’estate con loro.

