La Porsche Macan elettrica, l’orrore della Tesla Model Y, è dietro l’angolo | motore

comunque Tesla era responsabile del prima e dopo l’etichettatura del settore dei motori elettrici Con la sua flotta di veicoli, sempre più marchi si impegnano a lanciare le proprie soluzioni elettriche. E il prossimo grande mal di testa di Elon Musk è più vicino che mai.

Una delle case automobilistiche più famose è Porsche. Il colosso tedesco ha una storia che pone questo marchio come uno dei più importanti del settore. E contro ogni previsione, è stato uno dei primi a scommettere sui motori elettrici, come possiamo vedere nel popolare Taycan e in altri modelli. E ora già Porsche Macan elettrica 2022 sulla rampa di partenza.

O questo è ciò che si distingue secondo Le ultime foto trapelate Mostra come sarà la prossima generazione di SUV, che avrà un design continuo, oltre ad alcune caratteristiche molto interessanti.

Questa sarà la Porsche Macan del 2022

Prima di tutto, dobbiamo ricordarlo L’azienda stessa ha chiarito che le future generazioni di questa vettura non avranno una versione con motore a combustione. Quindi questa nuova Porsche Macan sarà la prima della famiglia di auto elettriche del produttore tedesco.

Per quanto riguarda le foto pubblicate, nonostante continuino a nascondere i dettagli, possiamo vedere abbastanza chiaramente Come sarà la Porsche Macan nel 2022?. Un’auto che mostra come diventare la migliore alternativa alla Tesla Model Y.

A livello estetico lo vediamo Ci sono due potenziali parafanghiUno per il modello normale e uno per la versione Turbo della Macan. Vediamo anche prese d’aria più grandi sul modello Turbo, il che dimostra che sarà un modello più potente.

Trasferire a dentrovediamo che il prossimo veicolo elettrico dell’azienda tedesca sta bevendo molto dalla Porsche Taycan, con elementi come il posizionamento dello schermo attribuiti a quelli della gigantesca berlina sportiva.

Ciò che le foto rilasciate ci confermano è che la Porsche Macan si trova all’ultimo tratto di strada, avendo appena superato tutte le fasi di sviluppo. Possibile data di uscita e prezzo di partenza? Attualmente è possibile acquistare il modello attuale a un prezzo iniziale di 72.000 euro, quindi possiamo supporre che il nuovo modello avrà un prezzo approssimativo. € 5.000 in più rispetto alla Tesla Model Y, anche se il background di Porsche farebbe sì che più di un utente preferisca investire un po’ di più e scommettere sull’azienda tedesca piuttosto che sulle soluzioni fondate da Elon Musk dell’azienda.