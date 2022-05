La Premier League accetta di vendere il Chelsea

Finora il Chelsea opera con una licenza speciale che scade il 31 maggio che gli consente di svolgere determinate operazioni

La Premier League inglese ha concordato, martedì, di acquistare il Chelsea dal consorzio guidato dal miliardario americano Todd Powell.

L’operazione è ancora soggetta alla concessione da parte del governo britannico di una licenza speciale al Chelsea che ne consente la vendita, poiché attualmente opera con restrizioni dovute alle sanzioni che gravano sul proprietario stabilito. Roman Abramovich.

Il Chelsea ora opera con una licenza speciale che scade il 31 maggio che ti consente di eseguire determinate operazioni, come ricevere denaro per i diritti TV e vendere biglietti per determinate partite, ma avrai bisogno di un’estensione speciale di questa licenza per poter completare il acquisto di Boehly Proprietario della squadra di baseball Dodgers di Los Angeles.

Come ha spiegato la Premier League in un comunicato, Bohli E il suo sindacato ha superato la prova di proprietari e capi.

Il Chelsea ora lavorerà con le autorità competenti per garantire che l’accordo sia completato.

I giocatori di Azpilicueta e Chelsea applaudono i residenti di Stamford Bridge Getty Images

Una volta che il governo darà il via libera e il processo sarà completato, il Chelsea potrà operare come al solito. Ciò significa che il negozio del club riaprirà e i giocatori potranno acquistare, vendere e rinnovare così come i biglietti per tutte le partite sia Premier, FA Cup o Champions League.

Collezione Bohli Pagheranno circa 4.250 milioni di sterline (4.970 milioni di euro) per acquisire il Chelsea, che dal 2003 è nelle mani di Abramovich. L’oligarca russo è stato costretto a mettere in vendita il club a causa delle sanzioni che gli sono state imposte quando la Russia ha iniziato la sua conquista. Ucraina.

Inoltre Bohlila società di investimento partecipa al consorzio Capitale di Clearlakemilionario americano Marco Walteranche comproprietario DodgersIl polo svizzero Hansorg Weiss.