Guarda in diretta Red Bull Neymar Jr’s Five: 64 squadre… e solo una affronterà il brasiliano

IlOggi i migliori giocatori di freestyle del mondo si incontreranno in Qatar con la Red Bull e la stella del Paris Saint-Germain, Neymar Jrper il contenzioso finale di Red Bull Neymar Jr. Cinque.

Dalla Spagna al Qatar.

A causa dell’annullamento delle qualificazioni faccia a faccia nel corso del 2020, l’organizzazione ha deciso di cambiare l’evento e di spostarlo in un campo 100% digitale, dove i talenti provenienti da tutto il mondo sono Devono convincere Neymar Jr che devono essere loro i prescelti per far parte di quella che è stata ribattezzata “Global Five Squad 2020”. Questo doveva essere fatto attraverso un breve video clip caricato su una piattaforma digitale, da cui verranno selezionati sette giovani giocatori internazionali per affrontare la superstar brasiliana.

Vogliamo conoscere le nostre tattiche segrete Squadra spagnola

Madrid Evan MahuguNon perdere l’occasione di partecipare a questo torneo e venire a lavorare con A Un video originale in cui parafrasava grandi gol per la star brasiliana. Il suo sogno si è avverato quando ha ricevuto la notizia della selezione di Neymar Jr per lui nella “Global Five Squad 2020”.

“Ho chiamato alcuni amici e la mia videocamera personale e una mattina abbiamo registrato il video. Ho già provato a partecipare in due precedenti edizioni perché Neymar, insieme a Messi, è sempre stato il mio idolo. Quando mi hanno detto che ero stato selezionato non potevo crederci, “il giovane madrileno che ha già quasi 350mila follower ha commentato su RRSS”. Aspettavo questo momento da molto tempo. Spero di poter andare lontano nel torneo. La verità è che mi alleno molto con la squadra di quartiere oltre che individualmente“.

Per quanto riguarda il resto dei membri del team internazionale di Neymar, Evin aggiunge, Non ho ancora giocato con gli altri cinque perché veniamo ciascuno da una parte diversa del mondo (Svezia, Londra, India, Nigeria, Argentina), ma penso che abbiamo un’ottima squadra e possiamo avere buone possibilità. “.

“El Knebep” dalla Spagna.

Inoltre, tra le squadre che viaggeranno alla Finale Mondiale, la squadra vincitrice “Noble” in Lega Tiki Taka dell’Università di Barcellona Chi si è qualificato nel 2021 per rappresentare la Spagna in questo torneo.

“L’anno scorso, annullare l’evento è stato un duro colpo perché ci ha colto nel momento perfetto per stare via per qualche giorno, ma ora ci vuole più voglia e una forma migliore che mai”, dice. Carlos MonIl capitano della squadra catalana.

“Anche se non gioca più per il Barcellona, ​​Neymar è sempre stato il punto di riferimento per noi in termini di qualità e stile di gioco”, dice Moon. “Vogliamo davvero mostrare il nostro gioco in Qatar, così come le nostre tattiche segrete, che dovrai vedere sul campo“.

I sette giocatori del Knebep si recheranno in Qatar alla ricerca della vittoria: “È un grande onore poter dire che rappresenti un Paese. Faremo del nostro meglio per lasciare la Spagna dove meriti, al vertice”, ha detto Carlos. Moon, capitano della squadra composta da Iaki Villalba, Bar Ben Avraham, Pau Cabeza, Yan Sanruma e Ricardo Villadisso.