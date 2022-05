Zach Wheeler ha raggiunto la top-10 della stagione in 6 inning e 2/3, ha guidato Rhys Hoskins in tre run con una doppietta iniziale e i Philadelphia Phillies hanno battuto gli Atlanta Braves 7-3 lunedì sera.

Le due squadre hanno iniziato oggi a pari merito per il secondo posto in campionato, otto partite dietro la leader.

I due non si incontravano dal 30 settembre, quando il campione del mondo in carica Braves ha conquistato il titolo iridato per la quarta volta consecutiva.

Wheeler (3-3) era 3-0 con un’ERA di 1,38 e 40 colpi nelle sue precedenti cinque partenze. L’anno scorso, il vincitore del Cy Young Award ha concesso due o meno corse in quattro di esse.

Wheeler, che ha rinunciato a otto colpi e due corse senza camminare, è 3-2 con 1,79 ERA in sei partite contro l’Atlanta dall’inizio della scorsa stagione.

Kyle Schwarber è andato in cima al secondo tempo e ha preso il comando sul singolo di JT Realmuto; Mentre camminava Roman Quinn.

Hoskins raddoppia su una buca nel centrocampo destro per liberare le basi e segnare il 3-0. Delle 35 canzoni di Hoskins in questa stagione, 16 hanno prodotto ulteriori successi di base.

La star di Atlanta Tucker Davidson (1-1) ha rinunciato a quattro colpi, cinque corse e quattro passeggiate in 2 e 3 corse.

Per i Braves, i venezuelani Ronald Acuña Jr. 5-0 e William Contreras 4-2, hanno segnato uno. Il domenicano Marcel Ozona 4-2.

Per Velez, Jan Segura 5-2, uno della Reserve Bank of India. Johan Camargo, panamense, 4-1, ha segnato un gol.