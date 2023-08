Questa sarà la Coppa del Mondo Elite, la nuova categoria per paese

Presentato lunedì a Johannesburg (Sudafrica) Coppa del Mondo Eliteun nuovo campionato del mondo, che dovrebbe iniziare nell’autunno del 2024, da lui fondato Tre uomini principali Nel Gran Premio di A1, categoria disputata dal 2004/05 al 2008/09.

LiuYu E tokyo sexwaleche in precedenza era responsabile rispettivamente delle squadre nazionali A1GP di Cina e Sud Africa, si è unita come direttore generale del torneo e successivamente chief commercial officer durante il suo sviluppo e le prime due stagioni, Stefano WatsonPer formare l’élite della Coppa del Mondo, appena in tempo Gioca una campagna preliminare nella stagione 2024/25, in autunno e in inverno.

Va detto che questa classe Non ha niente a che fare Con un revival A1GP pianificato da Origin Sports Group, che ha annunciato a maggio di aver acquistato i diritti sul nome e così via Stai cercando di raccogliere 80 milioni di sterline per rilanciarlo.

I fondatori della Elite World Cup hanno rivelato di avere già i fondi per lanciare la competizione, con la costruzione 50 auto da corsa elettrica sarà probabilmente basata sulla Lotus Evijala supercar da 2000 CV presentata per la prima volta nel 2019.

Sono attualmente in trattative finali con Lotus Cars e la società madre Geely per finalizzare un accordo per utilizzare l’Evija, che è stato al centro della presentazione di lunedì in Sud Africa. Coppa del Mondo Elite Mira ad attirare la partecipazione di 25 squadre nazionali utilizzando un modello di franchising simile a quello dell’originale A1GP.

Stephen Watson, che in seguito è stato l’allenatore della Coppa del Mondo 2010 in Sudafrica, vinta dalla Spagna, ha spiegato che sono già in corso trattative con potenziali interessati. Abbiamo condiviso le nostre idee con alcune parti e abbiamo già un forte interesse: Ci sono persone che ci dicono che stanno arrivandoha detto a Motorsport.com.

Annuncio della Coppa del Mondo Elite Foto di: Coppa del Mondo Elite

La parola “elite” nel nome della classe si riferisce a al profilo demo che intendi reclutare. “L’A1GP è diventato rapidamente una sorta di formula entry-level e un trampolino di lancio per i giovani piloti”, ha aggiunto Watson.

“Vogliamo piloti che abbiano sventolato la bandiera del loro paese in Formula 1, IndyCar, NASCAR o qualsiasi altra serie di alto profilo, incluso il World Rally Championship. Sappiamo cosa significa per la classe avere un grande nome che rappresenta il proprio paese sin dai tempi dell’A1GP : quando Jose Verstappen guidava per la nazionale olandese, Le tribune di Zandvoort erano una marea arancione. Ecco perché la chiamiamo Elite World Cup, perché Vogliamo i piloti più eccezionali e di altissimo livello possibili da ogni nazione“.

Questa sarà la Coppa del Mondo Elite: le gare, i piloti, il format…

Va notato che ogni squadra nazionale avrà bisogno Almeno due piloti. Il fine settimana della competizione sarà composto da Lo sprint di sabato è di circa 40 minuti e la gara di resistenza è di circa 1 ora e 20 minuti di domenica. Entrambe le prove saranno essenzialmente staffette: quando la vettura entrerà ai box, verrà sostituita in pista da La seconda macchina della squadra.

Ci sarà almeno un pit stop nella gara sprint e tre nella gara principale, il che significa che la ricarica rapida verrà utilizzata per ricaricare le batterie. Inoltre, i paesi chiamati sport motoristici emergenti dovranno avere solo un pilota del loro paese e Potranno ingaggiare piloti di altri paesi.

Watson ha spiegato che la decisione di non seguire la strada delle monoposto è stata presa per dare alla serie un punto di forza unico. “Penso che con il successo della F1 lo spazio sia diventato completamente occupato e Non volevamo seguire la strada della copia dell’A1GP con veicoli elettriciPerché la Formula E esiste davvero”.

“La supercar elettrica avrà un impatto maggiore sul cittadino medio, perché somiglia di più a qualcosa che si vede su strada, e attrae anche il nostro gruppo di investimento, composto principalmente da cinesi”, ha concluso.

Vi parteciperà la Coppa del Mondo Elite 18 paesi è alla sua prima stagione, con otto round che inizieranno a settembre o ottobre 202425 paesi dovrebbero competere in un massimo di 10 eventi nella Stagione 2.

