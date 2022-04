“La sconfitta ci fa male a causa del modo in cui è successo”.

Sebbene abbiano lottato per il risultato fino alla fine, Alleanza di Lima La cravatta non può essere rubata colo colo Entro la seconda data di Coppa Libertadores. Infine, i bianconeri hanno perso 2-1 contro “Casix”. Hernan Barcos, che ha avuto una grande opportunità per pareggiare la partita, si è pentito del risultato della partita.

AP

“Ci fa male per come è andata. Hanno segnato due gol in due ottime partite, ma abbiamo pensato di fare la proposta troppo tardi. Abbiamo preso l’avversario, ma non è bastato”Ha commentato Hernan Barcos.

Nonostante abbia perso due partite di fila, Alianza Lima spera di cambiare la storia nelle restanti quattro partite. “Dobbiamo continuare a lavorare, ci sono ancora quattro partite da provare e lottare per la serie”.Ha aggiunto.

Parola del capitano

Nonostante le due sconfitte consecutive in Coppa Libertadores, il capitano dell’Alianza Lima Josepmir Ballon crede di poter invertire quella serie negativa nei prossimi giorni.

“Abbiamo pagato il prezzo per non aver cercato la partita prima, penso che rispettiamo molto Colo-Colo. Poi abbiamo capito che potevamo fargli male e questo gli è costato quando lo abbiamo attaccato, credo sia un po’ tardi”Palloncino puntato alla fine del gioco.

Mancano ancora quattro partite per cambiare la data. “Abbiamo lasciato tutto, abbiamo dato tutto. È dura per noi due sconfitte di fila, ma dobbiamo rialzarci perché mancano ancora le partite e dobbiamo fare meglio”è finita.