La Spagna potrebbe seguire l’esempio di altri paesi europei modificando i limiti di velocità

Superare il limite di velocità non solo comporta una multa, ma può mettere a rischio te e gli altri. Tuttavia, Alcuni paesi dell’Unione Europea hanno deciso di aumentare i limiti di velocità Su alcune delle sue strade.

Le limitazioni di velocità stanno diventando un grattacapo per la maggior parte dei paesi europei. La dicotomia all’interno dell’Unione Europea è significativa, con i paesi che non riescono a superare la barriera dei 100. In Norvegia e Cipro la velocità massima è di 100 o 110 km/h.Altri, come la Polonia, consentono velocità fino a 140 km/h.

Naturalmente non possiamo dimenticare la famosa autostrada tedesca, dove alcuni tratti non hanno limiti di velocità massimi. Ora anche l’Italia e la Repubblica Ceca si stanno unendo all’idea, consentendo l’alta velocità solo in tratti adeguatamente segnalati e sicuri.

Nel frattempo, la Repubblica Ceca e l’Italia hanno aumentato i limiti di velocità sulle autostrade. Sulle sue strade sono ora consentite velocità fino a 150 km/hCiò è in netto contrasto con i nuovi limiti in Estonia, dove la velocità massima è stata ridotta a 90 km/h.

Un progetto italiano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sostiene che 150 km/h sono sufficienti per le infrastrutture moderne e i veicoli attuali. Tuttavia, per avere effetto, bisognerà attendere almeno due anni, ovvero il 2026.

Questo cambiamento nei limiti di velocità ha creato dibattito in altri paesi. In Spagna, la DGT (Direzione dei trasporti pubblici) non ha accettato questo cambiamento. Come abbiamo visto, Pere Navarro ha più volte espresso il desiderio di abbassare i limiti.

Negli ultimi anni ne siamo stati testimoni Riduzione del limite di velocità massima a 30 km/h sulle strade urbane ed eliminazione del margine di 20 km/h per il sorpasso sulle strade secondarie. Non è facile prendere una decisione, perché l'anno scorso un terzo dei decessi per incidenti stradali nel nostro Paese era il fattore più comune, la velocità.