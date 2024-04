La Meloni vuole tutto il potere mediatico in Italia Internazionale

La costruzione della narrazione culturale è una categoria politica che da anni viene disprezzata dalla destra. Una strategia, credono nella cabina di regia dell'apparato che oggi governa l'Italia, che è completamente sbagliata. Ciò, secondo tutti, richiede una concentrazione dei media rilevanti, che consente una maggiore polarizzazione tra i discorsi, ma soprattutto monopolizza tutti gli spazi possibili. Ne ha preso atto il primo ministro italiano Giorgia Meloni, che prima ha ottenuto il controllo completo dei media pubblici attraverso importanti cambiamenti alla RAI. Mai come adesso un governo ha goduto del sostegno quasi unanime di tre grandi reti (Rai1, Rai2 e Rai3). Successivamente si è assicurato la fedeltà di Mediaset, l'impero mediatico della stessa famiglia che aveva finanziato per anni il partito che formava una coalizione di governo: Berlusconi-Forza Italia. L'azienda impiega anche il padre di sua figlia, il giornalista Andrea Giambruno. Ora, molto probabilmente, farà un ulteriore passo avanti con l'acquisizione della seconda più grande agenzia di stampa del paese in una strana mossa da parte dell'uomo d'affari e socio della Lega Antonio Angelucci che la pensa allo stesso modo.

La lotta per il controllo dei media in Italia ha raggiunto il suo apice con Silvio Berlusconi, il proprietario di Mediaset, al potere. Ma già allora le cosiddette emittenti pubbliche erano divise tra partiti Lottizzazione, una sorta di distribuzione storica dei canali nati durante l'epoca della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista. Il primo ministro, militante soprattutto contro la stampa critica, si sta ora muovendo verso giornali, televisioni e radio, che culmineranno nei prossimi giorni con la vendita dell'agenzia AGI. Il caso irrita particolarmente l'opposizione in parlamento perché la società è attualmente di proprietà dell'ENI, una società energetica controllata dallo Stato con una quota del 35%. Cioè, il Ministero dell'Economia è l'azionista di maggioranza della società, che dovrebbe decidere di vendere gran parte dell'informazione italiana a un partner della Lega che ha già rivelato nei suoi resoconti mediatici la sua vicinanza alla Meloni. “Uomo dell'anno”, aveva titolato qualche mese fa e aveva messo una foto del leader dei Fratelli Ultra d'Italia che occupava l'intera copertina di uno dei suoi giornali.

L'AGI è stata fondata nel 1950 dall'allora presidente dell'ENI, Enrico Mattei. Attualmente è un'agenzia pluralistica e rigorosa, presente in diversi paesi del mondo, e conta uno staff di 73 giornalisti. I suoi lavoratori protestano nelle strade da settimane e hanno portato il caso a Bruxelles. «Era un'agenzia di stampa storica», ricorda Massimo Maugeri, ex corrispondente dell'AGI a Bruxelles e capo della sezione internazionale. “Abbiamo sempre svolto il lavoro senza stare né da una parte né dall’altra. Ora siamo seriamente preoccupati per due ragioni. Innanzitutto è il nostro lavoro e temiamo che ci siano licenziamenti. Ma la seconda, più grave, è che un'istituzione così importante, che ha assicurato un grande pluralismo, finisca nelle mani di una redazione facente capo a un deputato del governo chiaramente di destra e maggioritario. Angelucci acquisterebbe uno storico quotidiano per entrare a far parte del polo mediatico di destra. Si spegne una lampada libera e plurale. Questo avviene in un momento in cui il governo ha già fatto tutto con la Rai, Mediaset… Noi non siamo un giornale, siamo un primario produttore di informazione. Deve essere di natura pluralistica”, sottolinea.

La mossa, molto preoccupante per la presidenza, è stata compresa dalla figura di Angelucci, uno dei principali imprenditori della sanità e facoltoso deputato della Camera dei Comuni, che ha rifiutato di parlare a questo giornale tramite un assistente. Inoltre, ha già tre giornali: Giornale di, Rilascio E Tempo dentro. Tutti e tre sono devoti dell'attuale Primo Ministro. Ma Angelucci, cosa più rilevante, è stato deputato quattro volte. È arrivato tra i primi tre con Forza Italia quando la formazione di Silvio Berlusconi era forte nell'orbita di destra. Successivamente, in quest'ultimo periodo, entra a far parte delle fila del club, allora formatosi Il Cavaliere ha confermato il suo tracollo e l’artefatto di Matteo Salvini, presidente della Lega e vicepresidente dell’attuale governo, ha cominciato a crescere. Ora, nonostante Angelucci sia ancora il vicecancelliere del partito – è uno dei più assenti dalle sedute della Camera – è molto vicino a Giorgia Meloni.

L’opposizione si oppone a questa mossa da gennaio. Il deputato Pepe Provenzano, ex ministro del governo Mario Draghi, ritiene che “sarà uno scandalo di Stato”. “Questo è un attacco alla libertà di informazione: si è creata una concentrazione di media senza precedenti, perché comprende un'agenzia di stampa. È un disegno dittatoriale. E, non è solo per Angelucci, è un conflitto di interessi enorme. Da il ministro dell'Economia, il sottosegretario all'Azienda, a un deputato del suo partito sta per vendere.L'ENI è una delle più grandi aziende italiane ed è di proprietà dello Stato, non c'è bisogno di vendere. Se lo farete, andrà a beneficio di questa maggioranza o di questo governo.

Fonti dell'Agenzia hanno indicato come mediatore dell'operazione Mario Cecchi, ex portavoce della Meloni ed ex direttore dell'AGI. Oggi Sechi è il regista Rilascio, anch'esso appartenente all'Angelusi. Ma l’opposizione ritiene che la mossa manchi di trasparenza. Gli esperti in materia, tra cui l'ex vicepresidente del PD Michele Anzaldi, che ha dedicato gran parte della sua carriera politica all'analisi e al monitoraggio dei media, ritengono che “ci siano cose strane”. «La prima cosa è che Angelucci è un deputato e l'AGI è controllata da una società parastatale. Infatti lui è ministro dell'Economia. [Giancarlo Giorgetti] Chi decide la vendita appartiene allo stesso partito. Ma la cosa strana è che le agenzie non operano in un mercato libero. Mentre tutti i giornali sono in crisi per la perdita di lettori e di pubblicità, le agenzie ricevono sussidi o sono direttamente pubbliche. Acquistare un'agenzia è un grande affare e qualcosa del genere deve essere fatto in modo molto trasparente. Soprattutto con un'agenzia che è la seconda in Italia», dice indicando il telefono.

L’interesse della destra per questa mossa è evidente. Ma perché adesso l’AGI è importante per questo imprenditore? Alcune voci all'interno dell'azienda indicano che i piani includono la creazione di un servizio di notizie che distribuisca articoli completi per i giornali più piccoli senza la possibilità di scriverli. Soprattutto nel nord Italia, vuole che le sue aziende sanitarie siano più presenti – ora le sue aziende sono al centro – e, secondo i lavoratori, prevede di spostare la sede dell'agenzia.

