La Terra è stata lasciata nell'”oscurità” dopo l’impatto con l’asteroide che ha rovesciato i dinosauri

il asteroide che è caduto dinosauri Era quasi un “distruttore” della Terra, eliminando il 75% della vita sul pianeta, oltre ad avvolgerlo nell'”oscurità”.

È la conclusione di un team della California Academy of Sciences in uno studio presentato al meeting annuale dell’American Geophysical Union (AGU), tenutosi a New Orleans e online.

anni senza luce

Il periodo Cretaceo (da 145 milioni a 66 milioni di anni fa) si concluse con un’esplosione quando a asteroide Viaggiando a una velocità di circa 43.000 km/h ha toccato il suolo. Ha un diametro di circa 12 chilometri e ha lasciato una cicatrice nota come cratere Chicxulub, che si trova sott’acqua nel Golfo del Messico vicino alla penisola dello Yucatan e si estende per almeno 150 chilometri di diametro. L’impatto alla fine ha spazzato via almeno il 75% della vita sulla Terra, compresi tutti dinosauri Oltre agli uccelli (il lignaggio che ha prodotto gli uccelli moderni è l’unico ramo dell’albero genealogico dei dinosauri che ha resistito all’estinzione).

Ha affermato che le nuvole di roccia frantumata e acido solforico dell’incidente avrebbero oscurato i cieli, abbassato le temperature globali, prodotto piogge acide e provocato incendi. Scienze dal vivo In precedenza. Gli scienziati hanno proposto per la prima volta uno “scenario dell’inverno nucleare” del dopoguerra. asteroide negli anni ottanta. Questa ipotesi suggerisce che l’oscurità abbia avuto un ruolo nell’estinzione di massa dopo l’impatto del Cretaceo, ha affermato Peter Rubinaren, curatore di geologia presso il Dipartimento di zoologia e geologia degli invertebrati presso l’Accademia delle scienze della California, e presentatore all’incontro dell’AGU.

Tuttavia, solo nell’ultimo decennio i ricercatori hanno sviluppato modelli che mostrano come questa oscurità abbia influenzato la vita, ha detto Robbenarin.

Per la loro ricerca, hanno ricostruito le comunità ecologiche che esistevano durante quel periodo di influenza. Hanno usato 300 specie conosciute dalla Formazione Hill Creek, un tratto ricco di fossili di scisto e arenaria risalente alla parte successiva del periodo Cretaceo e che abbraccia parti del Montana, del Dakota del Nord, del Dakota del Sud e del Wyoming.

I ricercatori hanno scoperto che gli ecosistemi possono riprendersi dopo un periodo di oscurità che dura fino a 150 giorni. Ma dopo 200 giorni, quella stessa comunità aveva raggiunto un punto critico di svolta, in cui “alcune specie si sono estinte e i modelli di dominio sono cambiati”, hanno riferito gli scienziati. Nelle simulazioni in cui l’oscurità è durata per la massima durata, le estinzioni sono aumentate drasticamente. In un intervallo di oscurità compreso tra 650 e 700 giorni, i livelli di estinzione hanno raggiunto il 65% – 81%, indicando che le comunità di Hell Creek hanno vissuto quasi due anni di oscurità, secondo i modelli.

Stimoli estesi delle comunità di Hell Creek che sono state oscurate per 700 giorni hanno mostrato che dopo che l’oscurità si è dissipata, ci sono voluti 40 anni prima che le condizioni dell’ecosistema iniziassero a riprendersi.

