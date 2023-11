L’acquisto di iRobot limiterebbe la libera concorrenza

Lunedì la Commissione europea ha avvertito Amazon che l’acquisto del produttore di aspirapolvere robot iRobot per circa 1,7 miliardi di dollari (circa 1.551 milioni di euro) potrebbe limitare la libera concorrenza nel suo mercato online per altri aspirapolvere intelligenti.

Questa è l’opinione iniziale I regolatori antitrust dell’UE È stato inviato a Amazzonia Nella comunicazione degli addebiti al progetto di acquisizione di Qualsiasi robotCiò è avvenuto dopo l’apertura di un’indagine l’estate scorsa, secondo una nota della Commissione europea.

Amazon potrebbe avere il potenziale per escludere i concorrenti di iRobot – Produttore di Rumba-nell’Unione Europea Perché il mercato online di Amazon è particolarmente importante per la vendita di questi prodotti in Francia, Germania, Italia e Spagna, secondo Bruxelles.

Varie strategie di esclusione, ad es Dare meno visibilità ai prodotti di altri produttori, Può limitare la concorrenza Nel mercato degli aspirapolvere intelligenti, che Ciò porterà a prezzi più alti, a una qualità inferiore e a una minore innovazione Per quanto riguarda i consumatori, ha affermato il CEO della comunità in una dichiarazione ripresa da Efe.

Anche la Commissione europea se ne rende conto Amazon potrebbe avere accesso ai dati dei consumatori di Roomba, il che fornisce ulteriori “vantaggi”.

Dopo aver ricevuto questa comunicazione degli addebiti, la multinazionale statunitense può ora proporre soluzioni per superare le obiezioni del Comitato Esecutivo della Comunità.