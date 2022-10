Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 ricevono One UI 5 beta con Android 13

Con Android 13 già ufficiale per SamsungE tutte queste novità che sono state introdotte oltre alla data di uscita della serie Galaxy S22, ora lo sappiamo Samsung Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 aggiornati a One UI 5 Con questa versione principale di Android.

[El Galaxy M54 5G sería el primero de la gama media de Samsung con chip Snapdragon 888]

One UI 5 per dispositivi pieghevoli Samsung

I due pieghevoli Samsung sulla bocca di tutti è comprensibile dato un nuovo modo di intendere l’esperienza da dispositivo mobile. Questo è il motivo del marchio coreano Scommetti alla grande su questi fold Quindi ora possono avviare la versione beta di Android 13 con One UI 5.

Attraverso 9to5Google Sappiamo che il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4 stanno già entrando nel Android 13 beta a cui è possibile accedere dall’app Samsung Members; Apparirà una notifica per avvisare di un tale evento.

Programma Galaxy Z Fold 4 beta

Android gratuito

Naturalmente, per ora, prevedete entrambe le pieghe Rimane negli Stati Uniti come in altre regioni, comprese Corea e India; Non sappiamo se la Spagna esiste, ma in tal caso aggiorneremo questa voce.

Tra alcune delle novità, che la stessa Samsung ha già citato, ci sono Supporto per icone a tema e promemoria sulla privacy Quando condividiamo i dati personali nelle foto e una schermata di blocco ridisegnata, così come altri aspetti di cui abbiamo discusso nell’annuncio ufficiale.

Versione beta di Android 13

Android gratuito

aggiornalo Fino a 3 GB di dimensione E porta la patch di sicurezza ad ottobre per essere ben aggiornata in questi termini. Ora, con la versione finale di Android 13 in arrivo per la serie Galaxy S22 nel giro di pochi giorni, questi dispositivi sono stati aggiunti anche per avvicinarsi al giorno in cui riceveranno il firmware definitivo con tutte le migliorie apportate in questi mesi di beta.

Potrebbe interessarti

Segui gli argomenti che ti interessano