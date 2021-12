LaLiga Santander: Real Sociedad – Villarreal: programma e dove vedere oggi in TV Partita della Giornata 18 della Prima Divisione

Real Sociedad e Villarreal loro affrontano Oggi, sabato 18 dicembre in un Arena reale, inizia da ore 16.15, Nella partita corrispondente a La Liga Santander 18. partita, con le due squadre in lizza per tre punti molto preziosi nella lotta per i posti europei, con i locali che scappano con un massimo di dodici squadre, se vincono questo pomeriggio.

Il team txuriurdin ha di nuovo Mikel Merino e David Silva, le vittime per infortunio nelle ultime tre settimane, che indicano entrambi gli undici giocatori che uomini come Zalda, Aihen, Aritz, Zubemendi e Isak torneranno dopo la pausa di Coppa di mercoledì.

Villareal, da parte sua, Non potrò contare su Robin Biya, agendo sulla clavicola, e Arno Danjuma, con fastidio alla caviglia. Gli uomini di Unai Emery continueranno a cercare la loro prima vittoria in trasferta in questo torneo e il loro grande caso in sospeso sarà più in alto in classifica.

Il palinsesto e il canale tv per seguire oggi la partita della Real Sociedad contro il Villarreal del 18° turno di First Division

Partita di campionato tra Real Sociedad e Villarreal Dal 18° giorno in prima classe disputata Oggi, sabato 18 dicembre in un ore 16.15 Spagna peninsulare, e può essere visto dal vivo attraverso la TV Movistar La Liga, fruibile sulla suddetta piattaforma di pay-tv e condivisa anche con arancione.

Puoi anche seguire il gioco elencando Radio di marca E con un commento diretto di MARCA.com. Dalle due ore precedenti, tieni traccia dell’ora precedente e dell’undicesima. Dopo la partita, sarai in grado di leggere gli eventi, le dichiarazioni dei campioni e vedere il riepilogo con le migliori giocate e goal.