Lancio di una flotta di autobus di nuova generazione per il mercato latinoamericano | aziende | Affare

Il marchio Scania ha introdotto una nuova generazione di autobus nel mercato latinoamericano, basata su due pilastri efficienza energetica, combustibili rinnovabili; E trasporti intelligenti e sicuri.

“Ciò significa offrire soluzioni che hanno un minore impatto sull’ambiente, che sono logiche e applicabili ai nostri clienti, ai loro utenti e ai loro mercati, e quindi garantire la redditività della loro attività.” In evidenza Juan Carlos Ocampo, amministratore delegato di Scania Colombia.

Il nuovo telaio della Serie K di Scania arriva nei mercati dell’America Latina per soddisfare questa esigenza.

In combinazione con le soluzioni di assistenza, il produttore svedese offre maggiore sostenibilità, redditività e sicurezza per i conducenti e gli utenti del trasporto su strada e degli ambienti urbani.

Disponibile appositamente per motori a gas naturale, motori diesel, biodiesel, biometano, La nuova architettura offre un consumo di carburante inferiore: fino all’8% per le applicazioni a lungo raggio e fino al 10% per le applicazioni urbane.

Inoltre, questi motori hanno prestazioni migliori e porteranno un altro importante vantaggio di costi operativi inferiori, con un consumo di carburante ottimale. In questo modo il cliente otterrà una struttura più economica e maggiori vantaggi sotto molti aspetti rispetto alla serie attuale.

“Meno carburante significa meno emissioni di CO2 e altri gas inquinanti, quindi è più sostenibile per il cliente e per l’ambiente”Ocampo.

Percorso di sostenibilità basato sulla scienza

Dal 2016, quando si è impegnata a raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e a ridurre le emissioni dei suoi veicoli e delle sue operazioni, Scania Dedicato alla ricerca di soluzioni per una logistica e un sistema di trasporto più sostenibili.

Da allora, oltre a investire in tecnologia e innovazione nella sua produzione industriale, il produttore svedese ha cercato anche nella scienza risposte alla sua tanto necessaria transizione energetica. Nel 2018 ha guidato il “Pathways Study: Achieving Fossil-Free Commercial Shipping by 2050” per capire come il settore è decarbonizzato negli Stati Uniti, Cina, Svezia e Germania.

Ha poi aderito all’iniziativa Science-Based Targets (2020) e Climate Pledge (2021), che si impegnano entrambi a essere carbon neutral entro il 2040.