L’app Ticket avvisa delle truffe

I funzionari della società tecnologica cubana conosciuta come XETID hanno avvertito gli utenti della sua piattaforma TICKET di una truffa legata al suo funzionamento. L’azienda ha avvertito i suoi potenziali clienti che l’applicazione mobile “Ticket Premium” non è una versione programmata dai suoi specialisti e che non dovrebbero utilizzarla.

“La versione premium viene utilizzata in modo dannoso, anche con l’immagine ufficiale, per ingannare le persone. XETID suggerisce ai cubani con un account ticket di restare informati attraverso i suoi canali ufficiali. “È essenziale che non si lascino trasportare dalle promozioni speciali che provengono da applicazioni non ufficiali”, si legge nella breve dichiarazione, ripetuta da organizzazioni governative come il canale Telegram del governo di Matanzas.

Contatti per qualsiasi incidente con la piattaforma TICKET. E-mail: arodriguez@xetid.cu, ylores@xetid.cu, acarmona@xetid.cu e mtoledo@xetid.cu. Telefoni: 59926900, 59925702, 59950616, 59929185.

Piattaforma di biglietti per Cuba

Non è la prima volta che questa piattaforma di Ticket mette in guardia da truffe o tentativi di frode utilizzando la propria immagine. Inoltre, non è la prima occasione in cui sottolineano questa falsa release premium, come hanno già fatto diversi mesi fa.

Per questo la piattaforma Ticket, sviluppata dalla società cubana XETID, ha lanciato un altro avviso ai suoi utenti riguardo a questa applicazione fraudolenta che imita il suo servizio. Si tratta di Ticket Premium, un APK creato da hacker sconosciuti che offre funzionalità simili a quelle della versione originale, ma con scopi dannosi.

La società cubana ha spiegato che questa applicazione non è una versione ufficiale né autorizzata dai suoi specialisti. Inoltre, Ticket Premium richiede il pagamento in dollari americani (USD) e froda gli utenti che si iscrivono.

La piattaforma Ticket avvisa attraverso il suo account Facebook che l’unico file APK valido e sicuro è quello presente sul suo sito ufficiale. “Non fatevi ingannare dalle false promesse o dall’uso improprio della nostra immagine.”