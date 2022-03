L’area giochi e avventura per bambini a La Blanca si trasferisce al Parco Arriaga

in assenza Quattro mesi e mezzo al ritorno degli attesissimi festeggiamenti della Virgin BlancaE se non ci sono passi indietro nello sviluppo positivo dell’epidemia, Alcuni dettagli del programma festivo hanno iniziato a essere svelati Dalla capitale di Alava.

Sarà una delle novità La location è nel parco Arriaga del cosiddetto parco avventura con tutti i tipi di giochi tradizionali e tecnologici, oltre a castelli gonfiabili che deliziano i bambini tra 0 e 14 anni.

Come confermato da DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA Questo spazio cerimoniale abbandona la sua posizione tradizionale nel Parco del Prado di Spostati in un’altra grande area verde e paesaggistica come il Parco Arriaga. Questa zona a nord della città sarà lo spazio di riferimento e di incontro per il pubblico di età inferiore ai 14 anni.

La posizione esatta non è stata ancora determinata

est Lo spazio avventura è stato sviluppato successivamente dal 2000 nel parco del Prado Ecco perché Una copia riscattata di La Blanca e, dopo due anni di assenza, si è deciso di spostarla in un altro punto.

Il Lo spazio che occuperanno i gonfiabili e il resto delle giostre non è l’intero Parco Arriaga ma solo una parte di esso. Una volta aggiudicato l’appalto, l’ubicazione esatta verrà concordata con l’azienda Da ogni attività o soffiaggio.

Dal 5 al 9 agosto

Come nelle precedenti edizioni della pandemia, Arriaga Adventure Park si svolgerà dal 5 al 9 agostoE il Dal venerdì al martedìquesta volta secondo il ciclo festivo.

Attività ad Arriaga Si svolgerà al mattino, dalle 11:30 alle 13:30. Nelle ore serali i più piccoli possono giocare dalle 17:00 alle 20:00.. Il 4 e il 10 agosto saranno dedicati rispettivamente al montaggio e allo smontaggio di tutti i giocattoli.

L’obiettivo di tenere l’Arriaga Aventura è quello di Il noleggio, il montaggio e la gestione di gonfiabili e altri articoli per attività ricreative, sportive o avventurose, il tutto rivolto al suddetto pubblicodifferenziato per fasce di età. Le attività come laboratori, attività ludiche, giochi o spettacoli (racconto, festival per bambini, clown) non sono incluse nel presente contratto.

Il Gonfiabili e altri articoli per attività o avventure sportive devono presentare un’offerta per la quale il destinatario è un pubblico di età compresa tra 0 e 14 anniCiascuno degli elementi deve essere distinto secondo quanto segue categorie di età:

0-5 anni

6-9 anni

10-14 anni

Dovrebbero esserci attività per ogni sezione, anche se potrebbero esserci anche alcune sezioni composte da più sezioni.