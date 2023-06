L’Argentina è stata eliminata dalla Nigeria e l’Inghilterra dall’Italia ai Mondiali Under 20

La squadra nigeriana ha avuto l’impatto della giornata eliminando i padroni di casa dell’Argentina2-0 (0-0) negli ottavi di finale della Coppa del Mondo U20 mercoledì allo stadio San Juan.

L’Argentina, capolista del Gruppo A, ha dominato il primo tempo durante il quale ha creato diverse occasioni ma non è riuscita a trasformare, e la Nigeria si è fatta avanti nella ripresa, con un tiro alla traversa dell’avviso Abel Okwush un pericolo immediato per la squadra di casa.

Poco dopo, Ibrahim Mohamed (61′) segna l’1-0 con un tocco preciso prima che il portiere Gomez Gert venga espulso per errore nel centrocampo argentino.

L’Argentina ha cercato disperatamente il pareggio e ha avuto più palla, tentando più di 20 tiri in porta, compreso un tiro di sinistro di Luca Romero.

Ma con l’Argentina che ha lasciato ampi spazi in difesa, la Nigeria alla fine ha sigillato la partita dopo un errore difensivo che ha portato il cross di Eletu a trasformare Rilwanu Sarki (90 ‘).

Nei quarti di finale, la Nigeria al terzo posto attende la vincente della sfida di giovedì tra Ecuador e Corea del Sud.

L’Italia ha eliminato la favorita Inghilterra

L’Italia si è qualificata ai quarti di finale dopo aver battuto l’Inghilterra per 2-1 (1-1 all’andata) in un’altra partita degli ottavi di mercoledì.

Luis Ropaio/AFP L’esultanza del gol di Tommaso Baldanzi

In una lotta intensa e equilibrata, gli azzurri passano in vantaggio con un preciso sinistro di Tommaso Baldanzi (8′), ma l’Inghilterra risponde bene e qualche istante dopo pareggia con Alfie Devin (24′).

Lo sviluppo non è cambiato molto nella ripresa, in una partita che sarebbe stata decisa da qualche vittoria o errore, lo squilibrio è finito, è stato concesso un rigore dalla mano di Kwanza per volere del VAR, ed è stato mandato in rete di Cesare Casadei (87′) con un tiro nell’angolino destro.

Così, l’Italia, che ha accettato di finire secondo nel Gruppo D, incontrerà la Colombia nei quarti di finale.

Un altro quarto di finale già deciso è Israele-Brasile.

L’Uruguay affronterà il Gambia giovedì alle 14:30, con il vincitore che affronterà gli Stati Uniti.