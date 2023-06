Carlos Arcos Pérez: sacerdote colombiano condannato in Italia per abusi su minori – Europa – Internazionale

Le autorità italiane hanno condannato il sacerdote colombiano Carlos Argos Pérez a otto anni di carcere. Era stato arrestato in quel Paese un anno fa con l’accusa di aver abusato di almeno due minori.

Oltre alla pena detentiva, il pastore Perez è stato interdetto dai pubblici uffici. Quando Gli è stato inoltre impedito di svolgere attività in istituzioni pubbliche o private dove può entrare in contatto con minori.

“Il colombiano è stato condannato a otto anni di reclusione con interdizione dai pubblici uffici, dalla tutela, dalla tutela e dalle attività scolastiche, nonché dagli istituti pubblici e privati ​​frequentati prevalentemente da minori”, hanno riferito i media italiani. Il Messaggero.

Secondo i giornali del Paese, il sacerdote faceva parte del San Juan Jewish Missionary Institute.

Accuse contro il sacerdote

Perez, secondo il quotidiano italiano Il Corriere della Cita, Corbineto visse per qualche tempo a Romano. Una città in provincia di Roma.

I media de La Repubblica riportarono nel 2022 che il sacerdote 42enne era arrivato alla Congregazione di Gesù e Maria tre anni prima. Secondo i giornali del paese, faceva parte del San Juan Jewish Missionary Institute.

Il sacerdote è stato arrestato pochi giorni prima della celebrazione della Settimana Santa del 2022 Un giudice di Velletri ha emesso un provvedimento di fermo per abuso sessuale su minore.

Poi è iniziato il processo contro il colombiano Una denuncia dei genitori di due minori di 14 anni ha trovato denaro nei beni dei bambini.

“L’indagine è partita dalle denunce di genitori sospettosi che hanno trovato il denaro: 110 euro, che una delle vittime ha affermato di aver ricevuto in più occasioni dai cultisti. prendilo direttamente”, riporta il suddetto giornale.

Se i bambini si rifiutavano di prendere direttamente i soldi, l’uomo metteva i soldi nelle tasche dei bambini

Ma l’inchiesta ha rivelato la perversione del sacerdote. Secondo il quotidiano italiano Il Corriere della Cita, Le vittime hanno detto che il padre le portava nella foresta, faceva avance sessuali e cercava di toccare le loro parti intime. Ha persino invitato i minorenni a casa sua per “fare torte insieme”.

A questo si aggiungeva il denaro dato dal padre per impedire alle vittime di rivelare i loro abusi.

“Tra settembre e novembre 2021, il sistema religioso ha instaurato rapporti illeciti con una coppia di età inferiore ai 14 anni, sfociati poi in violenze sessuali su minori”, riporta Il Corriere della Cita.

Le vittime hanno raccontato che il padre le ha portate nella foresta, le ha violentate e ha cercato di toccare le loro parti intime.

Durante le indagini, Le autorità hanno trovato materiale osceno sul cellulare del sacerdote e foto delle vittime che lo hanno denunciato. Secondo lui, queste foto sono state scattate per errore.

Oltre alla pena detentiva, il sacerdote deve pagare 40.000 euro (più di 190 milioni di pesos colombiani) come risarcimento alle vittime dei presunti abusi.

“Il colombiano sta attualmente scontando la pena in una comunità di riabilitazione. Ma ancora Quando esce, deve osservare il divieto di accesso ai luoghi abituali dei minori per i successivi cinque anni come misura cautelare. Per svolgere attività lavorative che prevedano il contatto abituale con i minori e l’obbligo di informare le forze dell’ordine della loro permanenza e degli eventuali spostamenti”, si legge sul quotidiano Il Messaggero.

Scrittura internazionale

Tempo