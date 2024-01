Reinus ha ottenuto la certificazione Best Employer 2024 in Spagna, Italia e Regno Unito.

Gruppo Rhenus, Uno dei principali fornitori di servizi logistici al mondo 39.000 dipendenti Distribuito in 1.120 Più posti di 60 Paesi, dati come Il miglior capo Per i suoi servizi di trasporto nel settore del trasporto merci su strada Spagna. Inoltre, ha ricevuto il premio per la prima volta in Italia Risorse umane in aria e in mare E, per la seconda volta consecutiva, la certificazione a Overland. Da parte sua, il Regno Unito Approvato per la prima volta nel trasporto stradale e aereo e marittimo.

Il certificato di miglior datore di lavoro viene assegnato dopo un sondaggio approfondito che coinvolge 20 parti Questi includono la strategia e la gestione del personale, l’ambiente di lavoro, l’acquisizione di talenti, lo sviluppo e la formazione professionale, nonché la promozione dei valori aziendali e delle pratiche sostenibili. David Blink, Il CEO di Top Employers afferma: “In tempi straordinari, emerge il meglio delle persone e delle aziende. Questo è ciò che abbiamo osservato quest'anno nel nostro programma Best Employers 2024, con i risultati eccezionali delle aziende certificate. Queste aziende dimostrano costantemente la crescita e il benessere della loro forza lavoro. Essenziale .”

Scommetti sullo sviluppo dei talenti

L'obiettivo strategico del Gruppo Renus è diventare leader del settore la logistica. Il riconoscimento come dipendente eccezionale sottolinea l'impegno dell'azienda per un ambiente di lavoro positivo e per l'attrazione, lo sviluppo e la fidelizzazione dei talenti. Rhenus promuove una cultura aziendale caratterizzata da strutture gerarchiche piatte, processi decisionali agili e un ambiente di lavoro favorevole alla famiglia.

Successi e riconoscimenti in molti paesi

Il Best Employer Award riconosce specificamente i risultati ottenuti da Reinus nei settori della leadership e dello sviluppo professionale e l’integrazione della strategia aziendale e della forza lavoro, che spesso supera le medie di mercato nei confronti di settore.

Quest'anno i seguenti paesi si sono distinti nel certificato Best Employers per aver esemplificato i valori Rhenus nelle loro attività quotidiane:

.- La Spagna si distingue Soprattutto nelle aree dello sviluppo professionale, della leadership e del lavoro basato sui valori. L'impegno di Reinus verso questi valori ha permesso alla Spagna di ottenere un punteggio superiore di oltre il 10% alla media del mercato nel confronto nazionale tra i migliori datori di lavoro nel settore della logistica.

.- raggiunto dall'Italia Certificazione Best Employer per la prima volta nella categoria Air e Ocean e ulteriore riconoscimento per Overland. Questo è il secondo premio consecutivo ricevuto dalla divisione Overland, insieme a un miglioramento del 9% nella categoria sviluppo professionale.

.- Anche il Regno Uniton entra nella lista delle aziende certificate per la prima volta come datore di lavoro sia per i segmenti del trasporto su strada che per quello aereo e marittimo, ottenendo un punteggio superiore alla media nelle aree di strategia aziendale, leadership, attenzione ai lavoratori, organizzazione e gestione del cambiamento.

Lo ricorda Johna Bates, direttrice delle risorse umane del Grupo Rhenus: “Senza un forte allineamento tra le nostre strategie aziendali e quelle relative alle risorse umane, non avremmo mai raggiunto risultati così buoni. In Rhenus, il nostro obiettivo è attrarre e trattenere lavoratori altamente qualificati. Questa certificazione contribuirà a questo e lo dimostreremo. Ci stiamo muovendo nella giusta direzione per creare a Situazione occupazionale e una crescita eccezionale per i nostri dipendenti.”

Prospettive e impegno per il futuro

Rhenus riafferma il suo impegno per lo sviluppo sostenibile e mira a ottenere la certificazione in più paesi. Ciò stabilirà uno standard di eccellenza aziendale in generale e consoliderà Reinus come datore di lavoro preferito in Europa e oltre. Tobias Koenig, direttore commerciale del gruppo Rhenus, ne parla “Nel lungo termine, vogliamo concentrarci sulla condivisione delle migliori pratiche I nostri paesi E usali saggiamente. “Vogliamo essere un motore chiave nel settore della logistica globale, garantendo efficienza economica e progresso sociale sostenibile in un mondo in continua evoluzione.”