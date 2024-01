Le città ospitanti del Giro d'Italia si vestono di rosa 100 giorni prima della partenza

EsCiclismo.com · Gare su strada ·

A 100 giorni dalla “Grande Partenza” della 107esima edizione del Giro d'Italia, che inizierà a Venaria Real il 4 maggio, le 40 città ospitanti delle 21 tappe della corsa hanno illuminato i loro monumenti più iconici. I posti in rosa sono caratteristici del concorso.

Dal Nord al Sud d'Italia, dal Piemonte a Roma, la Corsa Rossa si concluderà il 26 maggio e tutte le località aderiranno all'iniziativa organizzata da RCS Sport in collaborazione con Enel, main sponsor dell'evento. Maglia rosa.

Nella Capitale, la Scalanata di Trinità dei Monti in Piazza di Spagna si illuminerà di rosa fino al 28 gennaio, e poi ancora a maggio per l'evento del 'Grande Arrivo'. Questo gesto simbolico non solo celebra il conto alla rovescia prima della partenza di una delle gare più prestigiose del ciclismo mondiale, ma rafforza anche il legame tra queste città e la storica corsa.

Tra i monumenti degni di nota figurano la Reggia di Venaria Reale e la Mole Antonelliana a Torino, il Veldromo “Francone” di San Francesco al Campo, la Basilica in cima al Santuario d'Europa e il ponte vecchio a Bassano del Grappa dove termina la tappa. Venti.

Come già accaduto nel 2011, Venaria Real sarà il punto di partenza Spirale Italia . In questa versione, il primo leader della corsa vestirà di rosa nel capoluogo piemontese. Livigno, dal canto suo, ospiterà la fine della Tappa 15 e l'inizio della Tappa 16. Inoltre spiccano la scultura di ghiaccio a Selva de Val Gardena e l'Isola di San Piaggio a Manerba del Garda, da dove avrà inizio la tappa. Quindici.

Ognuna di queste località non rappresenta solo un punto di riferimento geografico nella corsa, ma simboleggia anche la ricca storia e cultura dell'Italia, elementi inseparabili dallo spirito del Giro d'Italia.

