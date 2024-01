Forza Italia è sopravvissuta a Berlusconi

Il mio paese preferito è l’Italia. Con questa frase Silvio Berlusconi iniziava il suo messaggio televisivo, annunciando il 26 gennaio 1994 che sarebbe entrato in politica per offrire un'”alternativa” a coloro che non volevano vivere in un Paese “liberale” come il suo. Di “Sinistra e comunisti”. Pochi mesi prima delle elezioni politiche del 28 marzo di quell'anno, avrebbe vinto contro il candidato dell'Alleanza Progressista, Achill Occhetto, provocando un terremoto nel tentativo di riempire il vuoto lasciato dalla recente caduta dei due partiti politici. Potenze che hanno condiviso il potere nel mezzo secolo precedente: la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista. Entrambi esplosero a causa di un enorme scandalo di corruzione passato alla storia come 'Tangendopoli'.

Trent'anni dopo quella storica trasmissione televisiva che cambiò per sempre la politica e la società italiana, Forza Italia (FI), il partito di centrodestra fondato da Berlusconi, celebra il suo anniversario – questo venerdì – a Roma con un evento per commemorare la sua eredità politica e delineare la sua futura linea di condotta. La commemorazione avviene sette mesi dopo la morte del quattro volte primo ministro, e sembra che FI abbia superato una fase in cui non è chiaro se sopravvivrà alla morte del suo leader. Membro della coalizione che sostiene il governo guidato da Giorgia Meloni, della sua forza politica Fratelli d'Italia (HDI) e della Lega di Matteo Salvini, il partito promosso da Berlusconi ha ancora oggi più del 7% delle intenzioni di voto, secondo recenti sondaggi. . Il vicepremier Antonio Tajani, che ha preso le redini di FI dopo la morte del presidente, si è rivelato un'opzione attraente per gli elettori del centrodestra, il secondo politico più ammirato dai cittadini, dietro Meloni. READ Solito Simeone sta per essere sostituito da un top italiano Il suo nuovo leader, Antonio Tajani, è emerso come una scelta popolare tra gli elettori di centrodestra “Naturalmente l'assenza di Berlusconi ci pesa. All'inizio pensavamo che potessimo scomparire come partito, ma presto abbiamo reagito e abbiamo iniziato ad agire in un modo completamente nuovo, in modo orizzontale e collaborativo, e non dipendenti da una leadership forte”, dice Debora Bergamini, deputata FI che anticipa queste contrazioni. Per raggiungere il 10% alle elezioni europee di giugno. Nonostante la scomparsa del leader, Bergamini ritiene che la formazione abbia ancora sufficienti possibilità di riuscire a colmare “l'enorme divario politico” che esiste tra l'HDI e la Lega da un lato, e il Partito Democratico della Sinistra dall'altro. “Ci sono molti moderati e non politici che chiedono una governance basata sul buon senso. Stiamo creando questa condizione”. Foto d'archivio del compianto Silvio Berlusconi ad un comizio di Forza Italia.



AFP



Una figura “sottovalutata”.

Trent’anni fa quel messaggio televisivo di Berlusconi ebbe sull’Italia un impatto che pochi allora si sarebbero aspettati. «È il leader più sottovalutato della storia della Repubblica», ha ricordato sulle pagine del quotidiano 'La Repubblica' lo storico Filippo Ceccarelli. “Non è facile comprendere il tipo di innovazione che esso incarna né lo specifico rapporto che il 'berlusconismo' ha instaurato con la realtà”. L'imprenditore di successo che conquistò il mondo del calcio come presidente del Milan, con i suoi modi eccentrici e polemici, finirà per diventare il grande protagonista della politica del suo Paese, i cui ruoli furono sempre divisi tra alleati e avversari.

