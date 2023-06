Ue/Qatar.-Deputato richiesto dal giudice belga Qatargate rientrato dall’Italia e liberato con accuse – Spagna

L’eurodeputato socialista Andrea Cozzolino è tornato in Belgio ed è stato assolto dalle accuse dopo aver testimoniato in una corte d’inchiesta che indagava su una presunta rete di corruzione di Qatar e Marocco per aumentare di peso nel Parlamento europeo.

Casolino è agli arresti domiciliari a Napoli (Italia meridionale) dallo scorso febbraio fino a quando un giudice italiano ha deciso su una richiesta di estradizione dal Belgio, che ha ricercato l’eurodeputato con l’accusa di corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione a un’organizzazione criminale.

Infine, la Procura federale belga ha fatto sapere che Cozzolino era atterrato all’aeroporto di Bruxelles all’ultimo minuto lunedì e che avrebbe poi testimoniato davanti agli uffici di polizia e giudiziaria.

Dopo essere stato interrogato dalla polizia e da un giudice istruttore, Cozzolino è stato accusato di corruzione, riciclaggio e appartenenza a un’organizzazione criminale, gli stessi reati di cui è stato accusato in Italia.

L’eurodeputato socialista è stato rilasciato con condizioni, ha osservato l’ufficio del procuratore federale.