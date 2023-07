Un argentino in Italia gli ha consigliato di ottenere il miglior stipendio del continente europeo

Firenze RoldanoUna donna argentina trasferitasi in Italia con il fidanzato un anno fa è diventata virale Tic toc Condividendo Suggerimenti e dettagli su come ottenere un lavoro ben retribuito nel vecchio continente. La giovane donna ha condiviso le sue varie esperienze da quando si è sistemata, oltre a svolgere il suo lavoro regolare ItaliaOra condivide preziosi consigli con i suoi seguaci argentini.

In un video che ha già ricevuto più di 400.000 visualizzazioni, Florencia coglie l’occasione per esprimere la sua insoddisfazione per il suo attuale lavoro e offrire alcuni consigli su come trovare lavoro in Italia. Secondo lui, le aziende in Europa cercano di assumere argentini per due motivi: “Vogliono che lavoriamo perché lavoriamo tanto e straordinari, e perché ci ‘blackano'”.

I migliori consigli da Firenze per ottenere il miglior stipendio in Italia Negozia in modo assertivo e non accettare la prima offerta di stipendio che ti viene offerta. “Ho chiesto di più quando ti hanno pagato.”, che attiva ticktocker. Fornisce esempi di come si possa ottenere un aumento significativo facendo una controfferta: “Possiamo offrirti 900 euro al mese”. In cambio, dice che non puoi lavorare per meno di $ 1.200, portando l’azienda a offrire $ 1.100. E così via.

Gli argentini che immigrano in Italia dovrebbero tenerne conto, ha sottolineato Florencia Lavorano più ore degli italiani Quindi, meritano un giusto stipendio. Sconsiglia di accontentarsi della prima offerta, poiché alcune aziende potrebbero tentare Approfitta degli immigrati latini. “Non lasciarti ingannare”, insiste.

Una giovane donna argentina ammette che se avesse usato queste mance parlando del proprio stipendio, avrebbe guadagnato 200 euro in più. Infine ha chiuso: “Mi piace l’Italia, mi piace lavorare qui, mi piace vivere qui, ma i padroni no. Le grandi aziende non sono così, quelle aziende ti pagano bene, ti rispettano, ti pagano puntualmente, “, ha avvertito.

