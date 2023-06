Le montagne italiane non obbediscono alla tettonica a placche

Uno studio pubblicato in NaturaLe prove dalle montagne della Calabria, una regione dell’Italia meridionale, suggeriscono che potrebbe trovarsi molto più in profondità nella Terra di quanto si pensasse in precedenza.

Poteri più profondi

Complesse catene montuose si formano quando le placche tettoniche della Terra si scontrano molto lentamente tra loro. Ma, secondo lo studio, le forze Manto terrestre Svolgono anche un ruolo importante nello sviluppo delle colline.

Gli scienziati hanno utilizzato l’area Calabria “Registratore del censimento geologico” per registrare la storia dell’edilizia collinare 30 milioni di anni. Inoltre, hanno analizzato l’età e la composizione chimica degli strati rocciosi.

“Questo studio suggerisce che la costruzione delle montagne è un processo fondamentale nel comportamento della Terra, e che ancora non comprendiamo appieno”, dice. Sean GalloGeologo presso la Colorado State University.

In alcuni luoghi in passato, lo sviluppo è stato lento, con il risultato di altipiani. Altre volte era relativamente veloce, creando tratti ripidi. Tuttavia, questi schemi non sempre corrispondono ai tassi di subduzione delle placche tettoniche sotto le montagne. La funzione della corteccia gioca un ruolo secondario in questo caso.

la crosta terrestre

Basato sul mantello terrestre e sulla modellazione Correnti di convezione All’interno, gli autori credono a Cella di convezione Provocherà la formazione di montagne in quella zona. Queste cellule si formano quando il calore proveniente dal nucleo terrestre sposta il magma liquido nel mantello secondo uno schema circolare, influenzando l’attività tettonica superficiale.

Lo studio ha combinato diverse tecniche, come la termocronologia e la registrazione del livello del mare nella roccia. Tornare indietro nel tempo Più dei metodi precedenti.

“I risultati suggeriscono che la costruzione di montagne è il modo più comune in cui la vediamo Non valido per il Sud ItaliaNote di gallone. “Sembra essere controllato da fattori molto più profondi all’interno del sistema terrestre. Sebbene sia stato osservato negli esemplari, questa è la prima volta che lo osserviamo in natura.«.

Questa parte del mondo era, ed è tuttora, molto adatta a tale studio Geograficamente attivo e fornisce indizi sul suo passato nel paesaggio attuale.

I ricercatori hanno messo a disposizione di altri esperti alcuni dei loro software di modellazione personalizzati e sperano che i risultati diranno loro di più. Formazione ed elevazione delle montagne Tutto il mondo.