Europa/Italia – Congolese rieletto alla guida dei Missionari Schutt

Nemi (Agenzia Fides) – I missionari della Congregazione del Cuore Immacolato di Maria (CICM) (detti “Missionari Scheut”), riuniti in Capitolo generale a Nemi (Roma) dal 4 al 30 giugno, hanno rieletto padre Carlo Fukuda Conde del Congo come Superiore Generale dell’Ordine, al quale è stato affidato un secondo mandato per sei anni. Padre Charles Fukuda è originario della Repubblica Democratica del Congo, dove è nato nel 1965 a Boma, Regione di Mayombe (Congo Centrale). È membro del CICM dal 1990. Professione religiosa. Dopo aver studiato filosofia a Kinshasa, è stato inviato come missionario in America nel 1993 ed è stato ordinato sacerdote nel 1999.

Ha servito come vicario della parrocchia di Nostra Signora Regina degli Angeli a La Joya, Texas fino al 2002. Successivamente ha fondato una nuova comunità CICM a Raleigh, North Carolina, ed è stato nominato parroco di St. Eugene a Wendell.

È stato nominato Segretario Generale della Congregazione nel 2006 e successivamente è tornato negli Stati Uniti nel 2012, servendo come Superiore Provinciale americano. È stato eletto Superiore Generale per la prima volta al Capitolo Generale del 2017, diventando il secondo africano a guidare la Congregazione. Dopo il primo africano, Padre Edward Simba, asceso dal 2005 al 2011.

La Congregazione belga per il pontificato è stata fondata nel 1862 dal sacerdote cattolico belga Theophile Verbist (1823–1868). L’origine dell’ordine si trova a Skoot, Anderlecht, un sobborgo di Bruxelles, quindi i suoi membri sono conosciuti come “Missionari Skoot”. Il carisma è il vangelo del popolo. Ci sono circa 780 missionari nel mondo, in più di 20 paesi in quattro continenti.

(PA-MP) (Agenzia Fides 21/6/2023)





Condividere: