Alla ricerca di alleati europei in Algeria, Italia, Serbia e Germania

Diplomazia senza esclusione di colpi. Abdelmadjid Debon ha attivato la sua macchina di politica estera per proteggere i partner europei dell’Algeria nel gioco geopolitico nordafricano. Al comando dei potenti uomini di El Mouradiya, Il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Atauf, ha visitato le capitali di Italia, Serbia e Germania e ha confermato la buona direzione delle azioni intraprese da Debon durante la sua visita a Mosca.

“Consolidare il dialogo politico sugli interessi fondamentali e gli interessi centrali dell’Algeria e dei suoi partner”, Le esatte parole del capo diplomatico. Ma lungi dall’avvicinarsi allo scambio di visioni sui cambiamenti nell’arena regionale e internazionale, la missione di Algeri in Europa si inquadra nel principale termometro del Maghreb: il Sahara occidentale. Una questione che i governi spagnolo e tedesco hanno già scelto per sostenere il piano di sovranità marocchino.

Cresce il tour europeo nella lista dei Paesi visitati dal ministro degli Esteri algerino. L’Italia, alleata della Georgia Meloni, è stata il primo porto di scalo per Ahmed Atauf, il Paese considerato un “partner strategico” per gli accordi sulle forniture di gas, ma mantiene una scarsa traccia politica. A Roma, Attoff ha incontrato il suo omologo, Antonio Tajani, per valutare i rapporti tra i due paesi dopo le visite di alto profilo nell’Italia di Debaune e nell’Algeri di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni.

Ha ribadito il proprio attaccamento al Trattato di Amicizia, Buon Vicinato e Cooperazione con l’Italia, che all’inizio di quest’anno ha celebrato il suo 20° anniversario. Celebra i legami della Meloni con i Sahrawi in cambio di posizioni commerciali italiane in Algeria.

Prossima fermata: l’alleato di Putin, la Serbia

È stata una visita con certe garanzie. Il rapporto di collaborazione della Serbia con la Russia, dopo il ripetuto sostegno del Cremlino a Belgrado nella crisi del Kosovo, gioca a favore di Algeri, ma la cancelleria di Ivica Dasic ha sempre dei problemi da affrontare. La tensione creatasi tra Algeria e Serbia è rimasta senza risposta anche dopo il riconoscimento a Rabat che i due Paesi avevano “un’unica posizione politica che rispetta l’integrità territoriale di ciascun Paese”. In cambio, il Marocco ha mantenuto l’indipendenza del Kosovo senza riconoscerla.

Il rapporto ha fatto scattare tutti i campanelli d’allarme ad Algeri, che si è affrettata a correggere la posizione di Belgrado, citando “false dichiarazioni” di “media stranieri”. Secondo la dichiarazione, la posizione della Serbia sulla questione del Sahara occidentale è stata “immutata e coerente con le disposizioni del diritto internazionale e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”.

Tutto cancellato fino a maggio 2021 L’ex ministro degli Esteri serbo Nikola Selakovic, tornato a Rabat, ha detto che il piano di autonomia del Marocco per il Sahara è un’opzione “seria e credibile”. Belgrado ha sostenuto una “politica unanime e duratura”.

È in questo contesto che il ministro degli Esteri algerino è stato accolto a Belgrado. Lo stesso presidente, Aleksandar Vucic, ha ricevuto Ahmed Attaf, che si è congratulato con il presidente Tebboune e ha rinnovato l’invito a visitare l’Algeria. “Lavorare insieme per dare nuovo slancio alle relazioni algerino-serbe”. Vucic ha accettato l’invito e ha espresso il desiderio che “si crei una nuova fase nelle relazioni tra Serbia e Algeria”.

Saluti a parte, Ataf ha voluto definire la posizione della Serbia nel Sahara confrontando le similitudini che condivide con il Kosovo, secondo il ministro algerino. “Lei è ben consapevole delle nostre posizioni su questioni importanti per il suo Paese, in particolare per il Kosovo”, disse Atoff. L’origine della “violazione del principio della santità dei confini per il Kosovo e del principio del rispetto dei confini derivato dal colonialismo per il Sahara occidentale” sono due scenari identici, rivela il ministero in un comunicato.

Secondo il ministero degli Esteri algerino, Ivica Dacic ha promesso “l’impegno del suo Paese a non minare le posizioni dell’Algeria oi suoi interessi fondamentali, soprattutto i suoi interessi fondamentali”, riferendosi al Sahara. Una versione che contrasta completamente con il riconoscimento del progetto marocchino svelato a Rabat nel 2021 dal serbo Nikola Selakovic.

Germania, il passo più difficile

Seguendo le orme di Washington, Berlino ha appoggiato il piano di autonomia marocchina per il Sahara occidentale dopo che il ministro degli Esteri tedesco ha visitato Rabat.È stato un passo irreversibile quello che Ahmed Attaf ha dovuto compiere durante la sua visita nella capitale tedesca. La recente visita di Debon a Mosca e il ripetuto sostegno a Putin in tempo di guerra sul suolo europeo hanno fatto di Berlino la prima a riconoscere tutte le sanzioni contro l’aggressore.

