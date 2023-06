Il numero di minori migranti non accompagnati in Italia è ora il doppio rispetto al 2022

Un rapporto preparato dall’ufficio di campagna dell’organizzazione umanitaria internazionale Save the Children, pubblicato questo giovedì sul sito digitale settimanale Difesa del Popolo, afferma che attualmente sono 20.600 i minori non accompagnati distribuiti in tutte le parti del Paese.

In passato i giovani arrivavano in Italia tra i 16 ei 17 anni, ma negli ultimi anni l’età media è scesa a 12 e 13 anni, e in passato le ragazze rappresentavano 5,0 punti percentuali del totale, ma ora lo sono. 15,0 per cento di loro.

Daniela Fatarella, direttrice di Save the Children Italia, lamenta che ci siano solo circa quattromila posti per minori nella rete dei sistemi di accoglienza e integrazione, e ha indicato che “bisogna arrivare almeno a 10mila” nei rapporti pubblicati nel comunicato stampa . Il minor tempo possibile”.

D’altra parte, l’organizzazione ha chiesto al governo italiano di insistere sul loro diritto a ricongiungersi con i propri genitori o fratelli o altri membri della famiglia nei negoziati sull’immigrazione con l’Unione Europea (UE) se si trovano in un altro paese. E assicurati che questo meccanismo sia veloce.

In questo modo si combatteranno “i movimenti migranti secondari, cioè quando i minori continuano liberamente il programma di immigrazione, con il rischio di finire nelle mani di trafficanti e criminali”, ha detto Fatarella.

