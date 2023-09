L’auto dei Flintstones è reale e proviene dalla Russia

Il team russo di Garage 54 è tornato nella mischia con una delle sue creazioni più esclusive, piena di ingegnosità, follia e audacia. Questa volta hanno dovuto affrontare una sfida inaspettata, sorta dopo una conversazione con due amici, i quali hanno commentato che il gruppo era così esperto che Se fossero rimasti nel bosco sarebbero usciti con un veicolo. Ciò ha scatenato una reazione immediata e abbiamo il risultato finale nel video che introduce queste righe.

perfettamente funzionante

Con una moltitudine di progetti, l’officina di Garage 54 ha tutti i tipi di pezzi di ricambio pronti per essere riutilizzati per nuovi folli esperimenti. In questa nuova missione hanno utilizzato motore, trasmissione, assali, ruote e altri componenti meccanici, che sono stati combinati con altri componenti di origine naturale, in particolare il legno di vari alberi che fungeva da risorsa per gli elementi necessari per Costruzione del telaio molto non convenzionale di longheroni e traverse.

Il team ha deciso di utilizzare le scatole di diametro maggiore come traverse, mentre le scatole più sottili fungono da travi per una struttura progettata per supportare i suddetti elementi meccanici. In pochissimo tempo, il telaio è pronto per ricevere il sedile del conducente, un paio di pedali, un cambio e persino StupendoFreno a mano adatto a un’auto da rally. Ciò ferma efficacemente la parte posteriore, anche per occasionali e divertenti prestazioni di scivolamento.

L’esperimento segna un nuovo successo per la squadra, anche se durante il volo si rendono conto che questo strano velivolo di legno non è particolarmente degno di nota per il suo miglioramento. Può essere pensata come l’auto dei Flintstones, un’auto che stupisce tutti i passanti, compresi due ragazzini che la guardano stupiti prima di decidere di inseguirla. Altre persone hanno fermato l’equipaggio del Garage 54 per fare domande e scattare qualche foto. Certo, questo progetto russo è altrettanto folle e divertente quanto molti dei suoi lavori precedenti.