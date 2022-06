Le anteprime di questa settimana su Netflix, HBO Max, Prime Video e Disney+ (20-26 giugno)

Sono le grandi domande. Cosa sarà presentato in anteprima su Netflix questa settimana? E su HBO? Calmati, sei nel posto giusto e dove troverai le risposte. Nuova settimana, nuove uscite. Iniziamo una nuova settimana di giugno con Grandi film e seriecon le principali piattaforme che ci offrono le loro solite e divertenti porzioni settimanali di i filmLe attesissime serie, stagioni e documentari. Scoprilo in questo post sabotatore casuale Novità della settimana dal 20 al 26 giugnodove esaminiamo tutto ciò che lo riguarda Netflix, Amazon, HBO Max o Disney+ Quindi non lasciare nulla di divertente senza vedere.

Tutte le serie e i film in anteprima sulle piattaforme di streaming per la settimana dal 20 al 26 giugno

settimana di Netflix Dispone di un ritorno Accademia degli Ombrelli, che presenta una nuova serie di supereroi, personaggi impossibili e viaggi nel tempo. In questa terza stagione, i membri più pazzi della famiglia devono salvare il mondo dalla distruzione. Insieme ad esso viene versione coreana di Rubare soldiUna nuova edizione tanto attesa dai fan. in Disney+E il Obi-Wan Kenobila nuova serie di Guerre stellari Con Ewan McGregor, viene con lui fine. E con lei abbiamo la tanto attesa premiere di Gladys. in hbo max Ottieni la quarta stagione richiesta di Mondo occidentaleil mondo distopico che è nato dall’immaginazione di Michael Crichton e continua il suo viaggio fantascientifico al portale. Primo video Riceve due grandi successi come Moonfall e La casa di Gucci.

Anteprime di Netflix

21 giugno

Poster di Joel Kim: Psicosessuale

futuro di

22 giugno

campo di fiocchi di neve

Amore e gelato

Accademia del paracadute stagione 3

23 giugno

24 giugno

L’uomo contro l’ape

L’uomo di Toronto

Castello di carte: Corea

Spettacolo di anteprime di HBO Max

23 giugno

24 giugno

Toka e Bertie. stagione 2

25 giugno

27 giugno

Prime Offerte Video

24 giugno

26 giugno

Cajillionaire

La casa di Gucci

Prime Offerte Video

22 giugno

Obi-Wan Kenobi ultimo episodio

Le stagioni 1, 2 e 3 si compongono

Scopri Alice

predica

Gladys

Duck Tales Stagione 1

Hai visto quest’uomo? Puzzle di Jon Ruffo

Le celebrità sono in pericolo con la sesta stagione di Bear Grylls

24 giugno