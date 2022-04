Le donne dominano la Biennale di Venezia

Per la prima volta nei suoi 127 anni di storia, la Biennale di Venezia, la mostra d’arte contemporanea più antica e prestigiosa del mondo, presenta la maggior parte delle donne e degli artisti non conformi al genere, sotto la direzione di Cecilia Alemani.

Il risultato è una biennale che mette in luce artisti a lungo trascurati nonostante le loro prolificanti carriere, mentre approfondiscono anche questioni come le norme di genere, il colonialismo e il cambiamento climatico.

La mostra principale di Al Yamani “Milk of Dreams” e tutti gli 80 padiglioni nazionali sono stati aperti sabato dopo un ritardo di un anno a causa della pandemia. La mostra durerà fino al 27 novembre ed è solo la quarta delle sue 59 edizioni organizzate da una donna.

I Golden Lion Awards annunciati sabato sono stati per il miglior padiglione nazionale – per l’artista britannica Sonia Bryce – e il miglior partecipante alla mostra principale – per lo scultore americano Simone Leigh.

Alemani, una curatrice italiana con sede a New York, ha affermato che il dominio femminile sugli oltre 200 artisti selezionati per la mostra principale “non è stata una scelta, ma un processo”.

“Penso che alcuni dei migliori artisti oggi siano donne”, ha detto all’Associated Press. “Ma non dimentichiamo che nella lunga storia della Biennale di Venezia, il predominio degli artisti maschi nei cicli precedenti è stato sbalorditivo”.

“Purtroppo, non abbiamo ancora risolto molti problemi di genere”, ha aggiunto Al Yamani.

Concepito durante la pandemia di coronavirus e aperto in un momento in cui infuriava la guerra in Europa, Al Yamani ha riconosciuto che l’arte in tempi come questi può sembrare “superficiale”, ma ha affermato che il ruolo della Biennale nel corso dei decenni è stato “una specie di sismografo della storia… che… Assorbe e registra shock e crisi che vanno ben oltre il mondo dell’arte contemporanea”.

Un forte promemoria di ciò è che il Padiglione russo rimane chiuso a causa del ritiro degli artisti dopo l’invasione russa dell’Ucraina. I curatori del Padiglione ucraino hanno ammucchiato sacchi di sabbia nel centro di Giardini circondati da poster stilizzati di artisti ucraini raffiguranti gli orrori della guerra iniziata due mesi fa.

American Lee è una delle donne che ha ricevuto un apprezzamento in ritardo in questa Biennale. È l’artista principale del Padiglione americano e dà il tono alla galleria centrale con una gigantesca figura di donna di colore.

Commissionato da Alemani al parco urbano High Line di New York.

Fosun Onur, 85enne pioniere dell’arte concettuale in Turchia, ha riempito il padiglione turco di gatti e topi su ardesia che affrontano minacce come la pandemia e il cambiamento climatico. Orgogliosa di rappresentare la Turchia e il lavoro che ha svolto durante la pandemia nella sua casa affacciata sul Bosforo, si è resa conto che questo onore era in ritardo.

“Non so perché”, ha detto Fosun al telefono da Istanbul. “Le artiste lavorano molto duramente, ma non sempre vengono riconosciute. Gli uomini sono sempre al primo posto.