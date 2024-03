Le gonne di raso sono tornate da Zara e sono disponibili in tutti i colori

Questo capo è stato decretato la regina dello street style la scorsa estate, e anche questa stagione ripete il suo ruolo di campione di look colorati. Una gonna in raso, lunga fino alla caviglia o dal taglio midi, è la risposta a quei look carini e basic di mezza stagione. È l'abbigliamento indisciplinato per quelle settimane in cui il compito di creare capi comodi e razionali diventa difficile a causa del continuo sbalzo di temperatura.

Una rapida occhiata al negozio online Zara illustra la tendenza e offre molte opzioni su come abbinarla. In nero basico con sandali e giacca oversize o tinto in rosso scuro e abbinato a una maglietta a maniche lunghe, queste sono solo alcune delle idee di design che il marchio Inditex presenta nella sua presentazione online.

Gonna midi in raso nero di Zara. Con il permesso dell'azienda

Anche se il taglio del capo è simile (alcuni sono più svasati di altri ma tutti si indossano all'altezza della vita), la sua lunghezza varia. Le donne più alte potranno optare per la versione alla caviglia, mentre le donne più basse saranno sempre più favorite dal taglio mid.

Costa tra i 22 e i 25 euro ed è disponibile in un’ampia gamma di misure. Nel mondo creativo di Instagram, la maggior parte degli influencer accetta di abbinarla a maglioni oversize lavorati a maglia per ridurre la lucentezza del capo e trasformarlo in un'altra gonna da tutti i giorni. Tuttavia, il capo può essere facilmente trasformato in un capo da sera abbinandolo a tacchi alti, un abito basic scuro e un blazer.