Prezzo in dollari oggi, 6 gennaio: tasso di cambio in Honduras, Messico, Guatemala e Nicaragua…

Questo sabato i mercati finanziari sono chiusi. Tuttavia, Spieghiamo come si è comportato Dollaro Durante la settimana e come ha chiuso il tasso di cambio Contro il peso messicano e altre valute centroamericane, comprese quelle di Costa Rica, Guatemala, Honduras e Nicaragua.

La valuta statunitense ha chiuso la sessione di venerdì praticamente invariata. Indice del dollaro (DXY)che misura il suo valore rispetto a un paniere di sei principali valute, Ha chiuso a 102,43 unità, secondo Investment.comUno dei portali finanziari più importanti.

D’altro canto, dopo tre settimane consecutive di sconfitte, DXY ha registrato il suo primo guadagno settimanale. Secondo i dati di Investing.com, l'indice del dollaro è aumentato dell'1,02%.

Rapporto sull'occupazione di dicembre e decisioni della Fed

Da settimane gli operatori aspettano Indicatori che potrebbero influenzare le prossime decisioni di politica monetaria della Federal Reserve.

Nelle ultime settimane dello scorso anno, il dollaro è stato duramente colpito dalle crescenti aspettative che la Federal Reserve avrebbe iniziato a tagliare i tassi di interesse nel 2024. Tuttavia, I dati recenti del rapporto sull’occupazione di dicembre potrebbero ritardare questa decisione.

Secondo i dati pubblicati dal Ministero del LavoroNel mese di dicembre l’economia ha creato 216.000 posti di lavoro, più del previstoGli economisti si aspettavano circa 117.000 nuovi posti di lavoro non agricoli.

Ciò suggerisce che la Fed potrebbe non avere fretta di tagliare i tassi di interesse nei prossimi mesi.L'economia ha mostrato segnali di forza e il mercato del lavoro non segnala ancora un rallentamento. Tuttavia, la Fed deve ancora prendere in considerazione altri dati per prendere una decisione.

Mentre si prevede che la Federal Reserve annuncerà che i tassi di interesse rimarranno invariati nella riunione di questo mese, Alla riunione di marzo, le aspettative di taglio erano scese dal 70% al 50%.

Prezzo in dollari oggi, 6 gennaio: tasso di cambio in Honduras, Messico, Guatemala e Nicaragua

Pertanto, il tasso di cambio del dollaro ha chiuso in Messico, Honduras, Guatemala, Nicaragua e Costa Rica. Questo è il caso oggi, sabato 6 gennaio, secondo Investment.com:

Messico: 16.8750 Peso messicano (MXN)

Costa Rica: 519,17 Colón costaricano (CRC)

Guatemala: 7.8220 quetzales (GTQ)

Honduras: 24.7200 lempira (HNL)

Nicaragua: 36.7200 cordoba (NIO)

Dall'altro lato, Pertanto il tasso di cambio si trova in termini di acquisto e vendita Nelle principali banche di ciascun Paese:

Tu compri

Messico: 16.3900 Peso messicano (MXN) (CityPanamics)

Costa Rica: 511.00 Colón costaricano (CRC) (Banco de Costa Rica)

Guatemala: 7,68 quetzal (GTQ) (Banco Azteca)

Honduras: 24.64 lempira (HNL) (Vicosa)

Nicaragua: 36.05 Cordoba (NIO) (Vicosa)

vendita