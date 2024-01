L’Italia si prepara a lottare per un posto a Parigi nel 2024

È risaputo che l’hockey italiano è cresciuto a dismisura negli ultimi anni.La nazionale italiana ha avuto molto a che fare con l'acquisizione di giocatori nelle proprie fila da parte dell'argentino, alzando l'asticella interiore per sognare di giocare nei tornei più importanti del mondo ed ESPN.com ha parlato con i protagonisti. In quali circostanze sono venuti in India per partecipare alla competizione preolimpica.

Antonella BruniUn giocatore nato nella provincia di San Rafael di Mendoza ha commentato come sono stati i primi momenti quando si cambia continente: “La verità è che per ora stiamo andando bene. Ci siamo organizzati in ogni modo, Alloggio, cibo, cultura, programma e poco a poco sentiamo dove siamo. “Penso che siamo arrivati ​​bene, siamo riusciti a crescere in ogni concentrazione che abbiamo avuto e questo ci dà una bella sensazione. Sappiamo quali sono i nostri punti di forza e cercheremo di migliorarli in questi primi giorni per iniziare al meglio il torneo., Ha detto Bruni..

La squadra italiana di hockey partecipa in India ad un torneo preolimpico. @azzurrehockey

Asura Hanno partecipato ai Mondiali del 2018, Polemica a Londra. In questo evento, gli italiani sono riusciti a qualificarsi per un torneo internazionale dopo 40 anni e nella loro prima partita hanno battuto la Cina 3 a 0, nella quale sono stati riconosciuti come i migliori del torneo. Laura Oviedo. Il centrocampista, che ha un passato ai Leones, ha parlato del suo momento nella nazione asiatica: “In India l'hockey è un'esperienza davvero speciale, te la fanno sentire fin dal momento in cui arrivi e l'accoglienza che abbiamo ricevuto è stata incredibile. Questo, logicamente, è molta motivazione e ti fa venir voglia di iniziare adesso.

Uno dei volti nuovi della squadra ha parlato anche del momento che sta vivendo la squadra italiana.: “Sono emozionato, non credo di aver ancora realizzato quello che sto per vivere. Il fatto è che siamo molto uniti, ci stiamo allenando molto e stiamo già mettendo a punto i dettagli per l'inizio delle Olimpiadi in India. Rosario insisteva Esigente Tedesco.

Laura Oviedo gioca la Coppa delle Nazioni con l'Italia. Sport mondiale

Larry OviedoIl più esperto della squadra, Ha anche menzionato come si stanno godendo la competizione a livello nazionale.: “Pensiamo giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, concentrandoci sulla nostra prima partita contro la Nuova Zelanda. Crediamo in noi stessi, nel nostro staff tecnico e in ciò che possiamo offrire. Sappiamo che è difficile, ma c'è una possibilità e daremo il massimo..

La delegazione italiana in corsa per la qualificazione olimpica non ha solo tifosi in Europa, ma anche negli Stati Uniti, con 14 italo-argentini su 18 convocati. Bandiera tricolore. Prima di iniziare la competizione ufficialeLas Danas Giocheranno una serie amichevole contro i Los Diablos del Cile e la squadra giapponese.

Gli Europei formeranno il Gruppo B e affronteranno la Nuova Zelanda 13 gennaio dalle 8:30 (ARG/URU/CHI), mentre si chiuderà il 14 gennaio contro gli USA e, a partire dalle 11:00, contro i padroni di casa dell'India. Puoi goderti tutte le Olimpiadi sullo schermo STAR+.

Accederanno alle semifinali le prime due di ogni zona Chi salirà sul podio raggiungerà i tre posti riservati a Parigi 2024.