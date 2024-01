Background dello stesso Perù vs. L'Italia della Storia

Tutto ciò che menziona Perù e Italia Giocheranno per la seconda volta in tutta la loro storia. È la prima e unica volta che ciò accade in una partita memorabile ai Mondiali di calcio. Di conseguenza, c'era un equilibrio ispirato al livello del pubblico e del pubblico mostrato.

Il Perù ha giocato contro l'Italia solo una volta nella storia, ai Mondiali del 1982: il risultato fu 1-1. Ketty

Enzo Piersotdivenne Campione del mondo a fine torneoinviato i successivi undici: leggenda Dino Jaffe in porta, Caprini, Colovato, Gentile e Sciria in difesa. A centrocampo Antognoni, Marini, Tortelli e Conti, mentre in avanti Graziani e Rossi.

sul lato Peruviano come allenatore della squadra brasilianaCreato come segue: Ramón Quiroca, in porta; Duarte, Salgueiro, Díaz, Olechia in difesa, Velasquez, Cueto, Uribe e Cubillas a centrocampo; Sopra c'erano Barbadillo e Oblitas.

È stata una gara vivace ed emozionante dall'inizio alla fine. Al 18' l'Azura passa in vantaggio con la rete di Bruno ContiAllo stesso tempo il Alla fine i biancorossi hanno pareggiato con un gol di Panadero Díaz (83').. Il confronto è corretto Data della fase a gironi 2.

In questa Coppa del Mondo, il Perù non è riuscito a ottenere alcun successo ed è rimasto deluso dalla sua squadra migliore. Sono arrivati ​​​​ultimi nel loro girone con due punti. Polonia e Italia avanzarono. Dopo quel Mondiale, i due colori dovettero aspettare 36 anni per disputare nuovamente la festa più grande del calcio. L'Italia era campione del mondo.

Ora tutto fa pensare che Perù e Italia si incontrino nuovamente. Questa volta si tratterà di un'amichevole preparatoria internazionale e la sede sarà negli Stati Uniti. Si giocherà a marzo e la data esatta è ancora da confermare.