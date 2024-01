L’Italia ospita il primo dibattito politico televisivo tra due donne

Due donne, politiche, faccia a faccia. Uno è nazionalista, l’altro europeo. Uno è ultraconservatore, l’altro progressista. Uno è guidato dal governo e l’altro dall’opposizione. Entrambi sono leader dei rispettivi partiti. ItaliaPer la prima volta nella sua storia, il partecipante A Un dibattito politico tra due donne in televisione: Capo del governo del Paese e capo di Fratelli d'Italia (HDI), Georgia Meloney; e leader dell'opposizione, segretario generale del Partito Democratico (PD). Ellie Schlein. Si è trattato di un evento senza precedenti non solo nella storia transalpina, ma anche nella politica e nella televisione dei principali Paesi europei. E, per questo, le reti italiane hanno iniziato una corsa per catturare uno dei momenti mediatici più attesi dell'anno.

La verità è stata confermata nei giorni scorsi, tenutisi due volte questa settimana a causa dei problemi medici del primo ministro, quando lo stesso Maloney è stato interpellato dai giornalisti in una conferenza stampa chiamata “conferenza stampa di fine anno”. – Ha confermato la sua disponibilità ad un dibattito televisivo con Ellie Schlein: “Penso che sia normale e giusto per il leader del governo e per il leader dell'opposizione. “Volti da vedere in vista delle prossime elezioni europee”, si terrà il prossimo giugno. Ma Maloney, in quanto leader conservatore, ha voluto sottolineare che “questo dibattito non dovrebbe essere incentrato sull'evento di una sola donna” e ha voluto evidenziare il fatto che si trattava “di un dibattito tra due leader politici”.

Che la Meloni lo voglia evidenziare o meno, il fatto è che questo dibattito rifletterà la storia, la politica e il giornalismo dell'Italia e dell'Europa prima e dopo la dimensione femminista e femminista. Sarebbe infatti un segno vedere come le due donne si confrontassero pubblicamente in televisione. Le due visioni, almeno formalmente, sono molto diverse da quelle delle donne. Se per Ellie Schlein il femminismo è l’idea centrale di difesa dell’uguaglianza tra uomini e donne; Per Georgia Meloni, che ha anche raggiunto un obiettivo femminista per il suo Paese diventando primo ministro, l’idea di genere può essere riassunta in quelle parole, pronunciate in una manifestazione nel 2019: “Sono una donna, lo sono. Una madre e io siamo cristiani”. . Non me lo porterai mai via! “

Per questo motivo in questi giorni in Italia le aspettative dei media sono molto alte Le principali reti televisive del Paese sospendono la produzione del dibattito. Le opzioni principali sono sostanzialmente tre: il canale pubblico Rai 1, Canale La 7 e il canale all news Sky Tg 24.

Nel primo caso, il giornalista neutrale del fronte sarà senior Bruno VespaOspite popolare e direttore della rivista politica Night Casa per casa Per quasi tre decenni, in parti uguali, la politica e la Transsalpina hanno influenzato l’opinione pubblica. Nel secondo caso, l'arbitro pre-interagente è ben noto Enrico MentanaDirettore del telegiornale de La 7, canale pubblico della stessa redazione del quotidiano Corriere della Sera Specialista dell'informazione politica – come Antonio García Ferreiras in Spagna, Mentana è un appuntamento fisso nelle maratone televisive prima dei grandi eventi elettorali nazionali e internazionali. Una terza opzione è organizzare un dibattito tra Meloni e Schlein sul canale all-news Sky DG24. Giuseppe de Bellis. Dei tre possibili conduttori, due avevano già precedenti come moderatori di dibattiti politici: Enrico Mentana fu il moderatore tra Silvio Berlusconi e Achille Ochetto a Canale 5 nel 1994; E Bruno Vespa è stato protagonista della resa dei conti del 2006 tra Romano Prodi e Silvio Berlusconi sul canale pubblico Roy 1.

La decisione su quale canale TV scegliere per la discussione – quale Da presentare entro la prima settimana di aprile– Infine, dipende da Meloni e Schlein; Le rispettive squadre devono anche scrivere le regole: tra le altre cose, se la conversazione è aperta o controllata da un timer. Per Vespa, che sostiene di aver presentato per prima la proposta stampa ai due politici, “Un dibattito tra due leader donne sarà del tutto senza precedenti”. Dal canto suo, Sky Tg 24 afferma che è stata la testata televisiva a porre al primo ministro una domanda chiave per accettare un faccia a faccia con il rivale dell'opposizione in conferenza stampa. Ciò è del tutto possibile considerando i noti giornali transalpini Corriere della SeraDovrebbero svolgersi due dibattiti: uno con Vespa sulla televisione pubblica e un altro su un canale privato, probabilmente Sky DG 24.

Due donne opposte

Georgia Meloney (Roma, 1977) è Capo del governo Transalpino e da ottobre 2022 Presidente di Fratelli d'Italia (HDI), formazione da lui fondata nel 2012 con l’obiettivo di creare un partito ultraconservatore nel Paese dopo la caduta del popolare primo ministro Silvio Berlusconi. Durante il governo del tecnocrate, economista e banchiere Mario Draghi (2021-2022), solo la Meloni ha resistito. SuperMarioAgosto Prima donna alla guida del partito di opposizione In Italia. Dopo aver vinto le elezioni nel settembre 2022 ed essere stato nominato Primo Ministro dal Presidente Sergio Mattarella e aver ricevuto la fiducia di entrambi i rami del Parlamento; La Meloni divenne la prima donna a governare il Paese sotto forma di stivale. La sua amministrazione è stata anche simboleggiata da quello che è diventato il governo italiano più conservatore dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Ellie Schlein (Lugano, 1985) è Segretario Generale del Partito Democratico (PD), Formazione di riferimento della sinistra in Italia. Di padre americano e madre italiana, è nato e cresciuto in Svizzera, ma è nella città transalpina di Bologna che ha sviluppato la sua carriera politica mentre studiava giurisprudenza. Dopo essersi presentato come Volontario per le campagne elettorali di Barack Obama Negli Stati Uniti nel 2008 e nel 2012, Elly Schlein ha vinto le sue prime elezioni come eurodeputata per il Partito Democratico (PD) nel 2014. Entrato nel governo della Regione Emilia-Romagna (con capoluogo Bologna) nel 2020, è stato eletto Deputato alla Camera dei Deputati nelle liste del suo partito nel settembre 2022. Pochi mesi dopo, nel febbraio 2023, è diventata la prima donna a guidare il Partito Democratico (PD) e l’opposizione di sinistra in Italia, dopo aver partecipato alle primarie del suo partito politico.

Sulla base di recenti sondaggi d’opinione in Italia, Fratelli d’Italia (HDI) Georgia Meloni riceverà attualmente il 28,8% dei voti, quindi il primo partito del Paese; Segue il Partito Democratico (PD). Ellie Schlein, 19,3% e il Movimento 5 Stelle Rigenerazione (M5E) guidato dall’ex presidente del governo italiano. Giuseppe Conte (2018-2021), con il 16,3% opzioni.

In termini di coalizioni, il primo ministro italiano e il suo partito hanno tutto da vincere nel settembre 2022, come nelle ultime elezioni generali. La coalizione di destra otterrà quasi il 46%. Tutto questo a fronte di un blocco progressista frammentato con il Partito Democratico (PD) e il Movimento 5 Stelle (M5E) divisi e guardati con sospetto. In un futuro non troppo lontano, l’unica possibilità è quella di unire i due in un possibile sostituto di Giorgia Meloni, il capo del governo italiano più determinato.

