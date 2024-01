Secondo il Primo Ministro italiano, fermare i migranti provenienti dai Paesi africani non ha nulla a che fare con la beneficenza, ma con solide partnership legate agli investimenti strategici in Africa.

In Italia, il primo ministro Giorgia Meloni ha tenuto una conferenza stampa in cui ha annunciato privatizzazioni, tagli alla spesa pubblica e tagli fiscali. In relazione a ciò Flussi migratori Ha parlato della creazione delle nazioni africane Investimenti strategici In quei paesi

La tradizionale conferenza stampa del Primo Ministro italiano è stata rinviata due volte e finalmente si è svolta oggi. Il ritardo era dovuto Il primo ministro Georgia Maloney, recentemente ha dovuto affrontare diversi problemi di salute. Oggi il Primo Ministro ha avuto l'opportunità di rispondere a molte domande. La conferenza stampa, infatti, è durata quasi tre ore, affrontando i temi più urgenti, dallo stato dell'economia italiana alle prossime elezioni europee.

Georgia Meloney Ha spiegato che non ha ancora deciso se partecipare o meno alle elezioni. Ha anche detto che rifiuterà la possibilità di un'alleanza con i partiti della sinistra. Poi si rivolse Crisi migratoria, che è un argomento molto delicato. Qui in Italia il Paese è da tempo in prima linea nella lotta all’immigrazione clandestina.

Ha anche affermato che il suo governo non è soddisfatto dei risultati ottenuti finora e che occorre fare di più. Secondo lui, la soluzione al problema sta nella possibilità di investire più risorse nell'esternalizzazione del controllo delle frontiere, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia. Una nuova alleanza con l’Africa. Infatti, ha affermato, l'Africa sarà il tema principale discusso al prossimo vertice africano G7 Si è svolto sotto la presidenza italiana.

Egli ha fatto riferimento alla nuova riforma costituzionale proposta recentemente dal suo governo e attualmente in discussione in Parlamento. Secondo lui la riforma non cambierà il ruolo del leader del paese ma creerà il futuro governo italiano Duraturo.