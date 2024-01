Dajon Buchanan sarà il primo canadese in Serie A quando si unirà all'allenatore italiano dell'Inter

MILANO (AP) — Tajon Buchanan diventerà il primo giocatore canadese a giocare in Serie A dopo l'annuncio di venerdì del suo trasferimento dal Brugge all'Inter capolista italiana.

“Sono molto orgoglioso di essere il primo canadese nel campionato italiano”, ha detto Buchanan. “È un grande risultato”.

La commissione di trasferimento del 24enne Buchanan è di 7,7 milioni di dollari (7 milioni di euro), ma potrebbe salire a 10 milioni di dollari (10 milioni di euro) con i bonus, secondo la Gazzetta dello Sport.

Firmando un accordo che durerà fino al 2027-28, Buchanan guadagnerà circa 1,6 milioni di dollari (1,5 milioni di euro) a stagione.

Con Juan Cuadrado infortunato e il contratto di Denzel Dumfries non rinnovato, Buchanan è una nuova opzione per l'allenatore Simone Inzaghi. Ha giocato come terzino destro e come esterno di centrocampo.

“Sono un giocatore versatile. “Posso giocare in molti ruoli, ma il mio obiettivo è imparare il più possibile, essere a disposizione della squadra e adattarmi a un nuovo stile di gioco”, ha detto Buchanan al sito dell'Inter.

Buchanan ha giocato ai Mondiali con il Canada insieme ad Alphonso Davies e Jonathan David come parte della migliore generazione di giovani giocatori del suo paese.

“Sono un giocatore molto diretto e mi piace giocare uno contro uno con il difensore e agire negli spazi intermedi intorno all'area di rigore avversaria, creando superiorità numerica”, ha detto Buchanan. “Posso sicuramente migliorare in fase difensiva”.