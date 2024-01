Nairo Quintana avrà una grande possibilità di vincere il Giro d'Italia

Ciclista colombiano Nairo Alessandro Quintana Le entrate tanto attese saranno disponibili nel 2024 Turismo mondiale Dopo la conferma sullo stipendio Gruppo MovistarDopo il 2023 non ha funzionato a causa del caso del tramadolo.

Dopo aver preso parte al ritiro, la squadra lo ha annunciato telefonicamente Quintana I suoi obiettivi principali saranno: Giro d'Italia e Vuelta a Espana, E altri test settimanali.

Inizialmente, i leader colombiani non hanno adempiuto alle loro funzioni Eusebio Unzué, capo Star del cinemaHa aperto l'opportunità a Poissen di competere per alcune vittorie in gara.

Posso lottare per il Giro d'Italia

Si scopre che Nairo potrebbe essere la migliore carta di Quintana nelle ultime ore Il team Movistar al Giro d'Italia E lottare per il titolo della gara, tenendo conto di quello della squadra Wisma ha noleggiato una bicicletta (Precedentemente Jumbo Wisma) non ha una classificazione comune nei suoi obiettivi.

Lo ha detto il direttore sportivo Merijn Zeemanm Wisma ha noleggiato una bicicletta, La squadra olandese ha intenzione di lottare per il podio schierando una squadra composta da Olav Kooij, Vaud van Aert e Sian Uitebroeks.

“Non andare in classifica generale è un approccio diverso e correremo diversamente,” ha detto Zeeman.

Contendente per vincere

Dopo l'annuncio, il principale rivale di Nairo Quintana al Giro d'Italia è lo sloveno Tataj Bokar, che prenderà parte per la prima volta alla Corsa Rosa.