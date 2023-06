Le Nazioni Unite cercano di trasformare i sistemi agroalimentari dei paesi del Corridoio Secco

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (fawIl Sistema di Integrazione dell’America Centrale (SICA) ha firmato lunedì un Accordo Quadro di Cooperazione che cerca di sostenere la trasformazione dei sistemi agroalimentari nei paesi del Corridoio Secco.

Il Compact cerca di rafforzare la cooperazione tra la FAO e il sistema per migliorare i determinanti economici, sociali, ambientali e culturali della sicurezza alimentare e nutrizionale.

Inoltre, faciliterà lo scambio di conoscenze ed esperienze su argomenti come l’agricoltura resiliente, i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali (tra cui acqua, terra, foreste e biodiversità), tra gli altri.

Durante la 57a Riunione Ordinaria dei Capi di Stato e di Governo del Sistema di Integrazione Centroamericana, tenutasi a Placencia, Belize, il Rappresentante Regionale della FAO per l’America Latina e i Caraibi, Mario Lubetkin, ha evidenziato l’importanza di coordinare l’azione con gli Stati membri per contrastare l’impatto di fame, malnutrizione e povertà nei Paesi.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che “la sicurezza alimentare e la nutrizione sono diventate un asse centrale nelle agende di sviluppo in tutte le regioni del mondo, con misure davvero notevoli”. Ci chiedono di promuovere una maggiore cooperazione reciproca attraverso un dialogo aperto e duraturo“.

In questa linea di cooperazione, Lubetkin ha sottolineato che l’accordo “combina gli sforzi per espandere gli investimenti e le soluzioni sostenibili nella regione più ampia del corridoio arido e sostenere i paesi nella trasformazione dell’agricoltura, in modo che sia più resiliente e adattabile al cambiamento climatico. ” cambiamento, e quindi generare cibo e maggiori opportunità di occupazione e reddito, sulla base di sistemi di produzione sostenibili”.

La FAO lavora, insieme a vari esempi di SICA, per coordinare e sviluppare politiche che diano priorità all’integrità delle foreste e implementare soluzioni per adattarsi e mitigare i cambiamenti climatici, promuovendo così uno sviluppo economico sostenibile e allo stesso tempo garantendo la conservazione delle riserve forestali. Carbonio e biodiversità.

Cresce la fame e l’insicurezza alimentare

L’America Latina ei Caraibi sono stati colpiti da una serie di crisi che hanno provocato un aumento della fame e della malnutrizione. La disparità di reddito nella regione, il cambiamento climatico e la crisi economica generalizzata sono stati i principali fattori di questa situazione.

Tra il 2019 e il 2021 l’insicurezza alimentare nella regione è aumentata di circa 100 milioni di persone e Il numero di persone che soffrono la fame è passato da 43,3 milioni a 56,5 milioni

Nei Paesi membri della SICA, questo ultimo record ha mostrato la crescita da 7,2 a 7,5 milioni di persone, i valori registrati 20 anni fa.