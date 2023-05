Le partite Concachampions di oggi e non solo: orari e canali 31 maggio 2023

ELa palla continua a rotolare e questo Mer 31 maggioI tribunali avranno lunghe tovaglie in posti simili Ungheria, Argentina o Messico. Devi ricordare che gli orari sono dal centro.

A che ora e dove vedi la bacheca del mercoledì del calcio?

In questa area geografica la palla si sposterà e si attaccherà ad essa Andando Nel Gran finale della CONCACAF Champions League, dove si trova Stadio di Lionesarà il luogo in cui lo scontro tra il rappresentante Campionato MX e l’ultimo di MLSLui Leone Bacio LAFC.

Va notato che entrambe le squadre otterranno la loro prima incoronazione nella competizione. Inizierà la trasmissione 20:00. Può essere valutato con un segno Volpe Sport.

Gran Finale Europeo

In precedenza, gran parte dei riflettori indicava una direzione Piazza PuškasIn Budapest, Ungheriaperché in quelle terre il nuovo re l campionato europeo.

IL Il gran finale si troveranno ad affrontare Siviglia Finora RomaAlla ricerca del tanto atteso Champion Trophy. Il fischio di partenza suonerà all’orologio 13:00. che può essere visto sugli schermi ESPN, Star+ e Fox Sports.

Dobbiamo ricordarlo andalusi Vanno per il settimo campionato con lo stesso numero di tentativi; mentre il ‘Lupa’, Segue il primo in quella che sarà la sua seconda finale.

Ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA Under 20 Argentina 2023

Da parte sua, V.I suolo argentino La seconda fase si svolge in Sottomondo 20Dove gli attori salteranno sul palco con quella fame di vittoria e il peso sulla schiena di vincere o morire.

Va notato che nella competizione le fasi di familiarizzazione sono già state raggiunte, come in Girone di 16 E d’ora in poi si deciderà tutto in una partita per essere tra le otto migliori squadre di quella categoria.

Partite mercoledì 31 maggio nei Mondiali Under 20

Colombia – Slovacchia / Ottavi di finale / 11:30 / Fix

BRASILE – TUNISIA / Ottavi di finale / 11:30 / TUDN vs Vix

Inghilterra – Italia / Ottavi di finale / 15:00 / TUDN vs Vix

Argentina – Nigeria / Ottavi di finale / 15:00 / Fix