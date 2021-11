Le sincere congratulazioni di Laura Escanes a Resto Megide con Adele | amore 40

Risotto Megidi Questo lunedì, 29 novembre, compie 47 anni. Il pubblicista e annunciatore festeggia e sua moglie, Il Effetto Laura Ascans Non ha voluto perdere l’occasione per augurargli pubblicamente buon compleanno e lo ha fatto in modo molto romantico: con un video carico di baci e alcune parole molto romantiche.

Escanes (25) e Mejide stanno insieme dal 2015, Quando hanno iniziato una relazione è stato pesantemente criticato a causa della differenza di età tra i due. Tuttavia, la coppia ha dimostrato che il loro amore era vero amore e solo due anni dopo hanno detto di sì. Da allora, non hanno smesso di sprecare immagini di felicità, qualcosa, che Eskenes ha voluto cogliere l’occasione per congratularsi con suo marito.

Il Effetto Lunedì ha pubblicato un videoclip che raccoglie i momenti più belli trascorsi con il marito e anche con la figlia che sta insieme dallo scorso ottobre 2019. Senza dubbio, I grandi protagonisti sono stati i baci.

Nel video puoi vedere Laura e Risto godersi il loro primo incontro, momenti divertenti trascorsi a casa al pianoforte, viaggio a Roma, viaggi a Minorca, gravidanza Effetto, la nascita della figlia e i bei momenti trascorsi dalla famiglia nella nuova casa in Cerdanya.

Alcune belle parole e una triste OST per Adele

Oltre al video in cui Eskenes ha unito sei anni di relazione con il marito, la catalana ha voluto anche ringraziare l’emittente per tutto l’affetto, l’amore e il sostegno che le dona ogni giorno con un bellissimo messaggio: “Congratulazioni per l’amore della mia vita ❤️ Grazie per essere il mio migliore amico, compagno di vita, a modo mio. Quei bei momenti che abbiamo avuto, quelli che verranno. Per superare le cose brutte insieme, sempre. Perché non vogliamo ridere, l’autore di Piel de letra ha scritto per seguire questo viaggio insieme per molti altri anni.”

Inoltre, come tocco sentimentale, Laura Adele ha scelto e rilasciato di recente facile per me Ad accompagnare le sue foto e il risotto. Certo, anche se la canzone di Adele è bellissima, la verità è che Guardando il contesto dell’album, tutto indica che è una questione di crepacuore In cui l’artista inglese chiede di essere trattato bene e Espone quello che sembra essere il percorso che ha portato al suo divorzio. Naturalmente, per ogni canzone, questa canzone potrebbe avere un’interpretazione diversa, quindi forse Laura voleva dimostrare che Risto le stava aprendo la strada nella vita E nonostante la sua giovane età, non si pente di tutto ciò che ha lasciato per mettere su famiglia con lui.