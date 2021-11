Spider-Man: non c’è spazio per casa | ‘Spiderman: No Way Home’: i distributori beneficiano della domanda e del doppio dei prezzi dei biglietti | Perù | Mercado Libre Facebook MarketPlace | | Luci

Mentre le piattaforme digitali per acquistare i bigliettiSpiderman: Non c’è spazio per la casa(“Spider-Man: There’s No Way Back Home”) si trova ancora in molti paesi del continente e un gruppo di persone cerca di cogliere l’attimo con i biglietti di rivendita.

commercio Si può controllare Piattaforme come Mercado Libre e Facebook MarketPlace sono piene di annunci di persone che vendono biglietti per il cinema in Perù, Argentina e Cile.. Come si può vedere nell’immagine seguente, c’è chi richiede S/249 per un singolo passaggio.

Foto: mercato libero.

Ma c’è di più, come un venditore Sito di social network Facebook Hanno acquistato un’intera fila di 10 posti per lo spettacolo di mercoledì 15 dicembre.

Foto: mercato di Facebook.

commercio Ho contattato Andes Films, il distributore del film. La società responsabile della distribuzione dei nastri della Sony Pictures nei cinema chiede ai fan di ignorare la rivendita.

Sebbene ci siano problemi con i canali digitali, i cinema esauriranno le prevendite al botteghino. Lunedì 29, alle 14:00, inizia la vendita nei cinema di Cinépolis, per esempio. occupazione questo link, più dettagli.

Altro su “Spiderman: No Way Home”

Diretto da John Watts, “Uomo Ragno: nessuna via di casa” È la fine della trilogia che ha portato Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe (MCU, per il suo acronimo inglese), come parte di una strategia congiunta tra Sony Pictures (il detentore dei diritti cinematografici) con Marvel Studios (il produttore di questi nuovi film).

Con Peter Parker nei suoi anni da studente, questi film mostrano come l’eroe continui a diventare uno dei film più in voga al mondo, specialmente dopo la morte di Tony Stark (Robert Downey Jr.) durante la battaglia finale contro Thanos.

Ma le cose non sono facili per Parker, la cui identità segreta di Spiderman viene rivelata dal cattivo Mysterio (Jake Gyllenhaal) come parte della sua vendetta dopo aver distrutto i suoi piani per il dominio del mondo con la tecnologia rubata a Tony Stark.

Al momento, non è noto se Peter Parker continuerà nei film dell’MCU dopo questo nastro. Tuttavia, il passato del personaggio sarà esplorato in “Spiderman: Freshman Year”, una serie animata esclusiva Disney+ che entrerà a far parte del canone. La sua data di uscita è sconosciuta.

Concedere

“Uomo Ragno: nessuna via di casa” Uscirà nelle sale in Perù il 15 dicembre.

Uscirà nelle sale in Perù il 15 dicembre. Il 17 dicembre, il film è uscito negli Stati Uniti.

Guarda anche

“Uomo Ragno: non c’è via di casa”. (Fonte: Sony Pictures)

Potrebbe interessarti