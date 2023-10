Ledum: Nero Scelto con un altro che comincia a dimenticare

Juan Arturo RecioLettura: 3 minuti.

Nonostante siano la squadra che ha generato più potenza nelle prime dieci date del calendario LIDOM, gli Scarlets sono in cantina dopo aver perso sette delle ultime otto partite.

IL Scelto il nero Si ritrovano ancora una volta in una situazione meno ottimistica. Dopo essere stato eliminato dal turno regolare degli ultimi due tornei Lega professionistica di baseball della Repubblica Dominicana (LIDOM)La squadra della capitale ha un record di tre vittorie e sette sconfitte nelle prime dieci date del calendario stagionale 2023-24, e occupa l’ultimo posto della classifica.

Considerato questo scenario, la domanda d’obbligo è dove sta il problema per una squadra che ha fatto investimenti significativi nella free agency e ha messo insieme un nucleo che sembra molto competitivo, almeno sulla carta.

È noto che il baseball ha tre aspetti fondamentali del gioco: colpire, difendere e lanciare. Lui Specificato Ho fallito in due di questi elementi, il che spiega i risultati che ho ottenuto finora.

A partire dall’aspetto in cui ha avuto risultati positivi, l’attacco, non c’è dubbio che la squadra stia battendo ed è la squadra che finora ha dimostrato più intensità. I Reds guidano il campionato nei fuoricampo (11) e nelle basi extra (31), mentre si classificano primi in SLG (.417), secondi in OPS (.767) e quarti nella media di battuta (.255). Inoltre, sono la seconda squadra con il maggior numero di successi (48).

La squadra rossa non ha ottenuto l’inizio previsto. Scelto il nero

Tuttavia, quando analizziamo gli altri due aspetti del gioco, ci rendiamo conto che non importa quanto siano bravi i giocatori con la mazza, il neroSono in competizione con se stessi. Lui Specificato È il secondo peggiore della squadra in ERA con 5.40, con cui è a pari merito Aquile di Sipanya Per la peggiore media di hit e walk per inning (WHIP) con 1,73 in 88,1 inning di lavoro. Sono la seconda squadra ad aver concesso il maggior numero di punti (70) e ad averne guadagnati 53. È stata anche la terza squadra ad aver assegnato il maggior numero di palle perse con 44 e la seconda squadra con il minor numero di valide nel torneo con 71.

In difesa, i giocatori dell’Al-Ahmar hanno commesso 14 errori, il terzo maggior numero di errori nel torneo. Gli errori che ha commesso il nero Hanno ottenuto 20 punti non guadagnati. A questo dobbiamo aggiungere che sono la seconda squadra che ha concesso il maggior numero di basi rubate con 14 e inoltre ha convertito il minor numero di basi.Doppi giochi“Con solo due.

Questi numeri dimostrano che, a causa dei risultati dello staff dei lanciatori e di una difesa che ha giocato male, il Specificato Si ritrova sempre a dover giocare da dietro il piatto. In conclusione, non importa se riescono a lanciare dieci punti in una partita, purché ne consentano undici. I tuoi risultati rimarranno.

Ciò che è importante per te il nero Per ora, il loro attacco può continuare a mantenere la forma e sperare nella stabilità dello staff dei lanciatori che darà loro risultati migliori. Se i due fattori possono essere combinati, c’è speranza che i Reds evitino la terza eliminazione consecutiva nella serie regolare.