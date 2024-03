La Commissione Sicurezza della Camera dei Deputati italiana, con il suo voto positivo, ha dato il via libera alla sua visita. Carri armati da battaglia tedeschi Leopardo 2A8 Volere Esercito ItalianoAttualmente è la variante più completa ed efficiente di quel modello – alcuni, a causa della sua diffusione in Europa, è già classificato come Eurocar – dal punto di vista tecnico e funzionale.

L’Italia scommette su questo modello per rinnovare il proprio settore corazzato, che attualmente è equipaggiato con il carro armato C1 Ariet, un progetto locale, seppur avanzato, che non soddisfa gli standard di autoprotezione e di integrazione cloud oggi più necessari di prima. Un concetto classico di guerra di terra.

L'appalto si concluderà con la decisione relativa all'ammodernamento parziale della flotta C1 Ariet. Esercito ItalianoDopo aver già approvato un investimento di circa un miliardo di euro nell'agosto 2023, l'industria italiana sta portando avanti la sostituzione e la ristrutturazione di 90 di essi – che potranno essere ampliati con 35 unità aggiuntive.

Quest'ultimo sembra essere il beneficiario dell'afflusso, presso uno stabilimento produttivo vicino La Spezia. Il Leopard 2A8 sarà prodotto su licenza nell'ambito di un contratto che comprende versioni speciali richieste dall'Esercito Italiano. Intanto sappiamo che per l'acquisizione del futuro carro armato italiano è stato stabilito un periodo di 14 anni fino al 2037.

L'ammodernamento del C1 Ariete è solo una parte del processo di aggiornamento delle capacità corazzate italiane.

Tra il 2024 e il 2026 verrà effettuata la prima fase per avviare l’intero processo, preparando le capacità e definendo i requisiti. Nella seconda, prevista per il periodo dal 2027 al 2037, la produzione di attrezzature e Acquisendo 138 carri armati Cheetah 2A8 e 140 piattaforme speciali Usano la stessa barca ma hanno una capacità diversa rispetto ai meccanismi di combattimento da attaccare.

Insieme ai carri armati, l'Esercito italiano dovrebbe equipaggiare due reggimenti di carri armati di due brigate. Contando i numeri, ci saranno tre battaglioni di potenti Leopard 2A8.. Più di 140 piattaforme corazzate complementari sono progettate per ingegneri, capacità logistiche e istruzione, quindi possono includere super carri armati Leopard 2, versioni di recupero, lanciaponti o versioni di addestramento. È interessante notare che i carri armati speciali vengono acquistati più dei carri armati da battaglia.

Non verrà loro assegnato niente di meno 8.246 milioni di euro per gestire queste acquisizioni, una cifra molto alta considerando l'irraggiungibile totale di 272 carri armati di vario tipo. Il grande investimento servirà per raggiungere la capacità produttiva definitiva presso gli stabilimenti ex Oto Melara di La Spezia, oggi gestiti da Leonardo. Ha firmato un accordo con KNDS lo scorso dicembre. Anche organizzazioni come le federazioni beneficiano di questo accordo. Iveco-Otto Melara. (Ottavio des Camara)