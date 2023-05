L’ex clan di Santa Fe Maya Nazor è un passo avanti nel rubare il sogno di Karely Ruiz

Il 24enne è un passo avanti verso la realizzazione del sogno di Karely Ruiz. (instagram)

Nonostante la loro presunta rivalità sui social media, Maya Nazar Puoi vincere una battaglia importante Difficilmente Ruizquando appare sulla copertina di una rivista maschile, Playboy Messico.

Sui social è scoppiata una voce quando lui era l’ex compagno del rapper Clan Santa Fe E la rivista maschile ha condiviso una foto del modello influencer in un bikini audace.

La potenziale collaborazione è iniziata quando la modella 24enne ha condiviso una storia su Instagram, uno screenshot di un altro playboy Dove hanno scattato una delle sue foto, in cui appariva con indosso un grande corpo inguainato in un piccolo pezzo bikini nero Inoltre, hanno condotto un sondaggio chiedendo ai fan della rivista se vorrebbero vederlo in copertina.

L’influencer ha accennato a una collaborazione con la celebre rivista maschile. (instagram)

24 ore dopo che la storia di Instagram scade automaticamente e viene eliminata, i fan hanno un 95 percento Vuoi vedere donne piccole Come ha fatto Dio a portarlo nel mondo?

I follower della rivista sono ansiosi di vederlo senza nulla. (instagram)

Dal canto suo, la bella influencer ha risposto all’invito del magazine poche ore dopo, duplicando la foto sullo stesso social network e accontentandosi della didascalia “Saresti tu?” , insieme ad alcuni volti espressivi con gli occhi degli innamorati e due cuori ardenti.

Vuoi vivere come Karily Ruiz? Scopri come l’influencer gode di una vita lussuosa (karelyruiz)

Va ricordato che nel novembre 2022, il modello risale al Ex Maya Nazor, Angel Quezada, conosciuto come Clan Santa Ferivela di essere stata indotta a voler essere sulla copertina della rivista Bunny, poiché aveva sempre sognato di farlo sin da quando era bambina.

In un’intervista con Exa FM, la modella OnlyFans ha ammesso di aver contattato il suo rappresentante diversi mesi fa confermando di essere di Rivista Playboy E loro erano interessati a farla apparire in copertina, e hanno risposto di sì, quindi è stato detto loro che il passo successivo era depositare una somma di denaro e poi contattarli di nuovo, cosa che non è mai avvenuta.

Il Santa Fe Clan segue le orme di Cartel de Santa e pubblica un video scandaloso con Karily Ruiz su OnlyFans (@santa_fe_klan_)

Durante una parte dell’intervista, ha rivelato che apparire sulla copertina della rivista Playboy era uno dei suoi sogni da bambina; Tuttavia, dopo aver pagato la somma richiesta dal presunto rappresentante della rivista, è scomparso.

Tuttavia, nonostante la sua brutta esperienza, ha espresso di avere delle idee folli per il suo servizio fotografico su Playboy. “Sono stato imbrogliato, ho fatto un deposito e quella persona è scomparsa. (Collaborazione) Stavo pensando a qualcosa di gotico, qualcosa del genere, la verità è che mi piace vestirmi così, al momento non indosso scarpe e quello, ma sì, ci sono abituato… pieno di guaine, molto remissivo… dotato», parlò in quell’occasione conversando con Tania Rincon.

Karely Ruiz e Santa Fe Klan (Instagram santa_fe_klan_473)

In mezzo allo scandalo traduttore Conosciuto Ha provato a fare amicizia con Maya scrivendole sui social, ma lei avrebbe preferito ignorarlo.

Tutto è iniziato il 10 maggio, quando Nazor ha condiviso alcune foto dal suo account Facebook con il suo piccolo Luka per la festa della mamma.

Il post ha raggiunto rapidamente quasi 300.000 Mi piace e il Santa Fe Clan è apparso nella casella dei commenti per inviare una controversa congratulazione alla modella.

Maya Nazor ha caricato una foto carina (FB Maya Nazor)

“Congratulazioni Maya, tanto rispetto e tanta ammirazione per te per la tua gentile mamma, mi sono divertito moltissimo oggi con il mio bellissimo figlio”, ha scritto il rapper.

L’influencer ha deciso di non rispondere al messaggio del suo ex compagno e ha invece condiviso una foto in cui appariva con un enorme mazzo di rose.

Maya Nazor ha ignorato il Santa Fe Clan (Screenshot/FB Maya Nazor)

Come previsto, non si è fatta attendere le reazioni: da poco tempo Santa Fe è stata molto vicina a Karely Ruiz ed è trapelato anche un video intimo di loro due. Inoltre, viene costantemente mostrata in fotografie o video che mostrano segni di affetto.