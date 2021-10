L’incidente di sicurezza informatica indica un malfunzionamento nel suo sistema, afferma Banco Pichincha | Economia | Notizia

“Abbiamo preso provvedimenti immediati come isolare i sistemi potenzialmente interessati dal resto della nostra rete”, si legge in una parte della dichiarazione.

Intorno alle 13:23, sui suoi account sui social media, Banco Pichincha ha riferito che un incidente di sicurezza informatica ha parzialmente interrotto alcuni dei suoi servizi. Durante il fine settimana, decine di clienti hanno espresso disagio per non essere in grado di accedere al sito Web o alle app della banca.

“Nelle ultime ore, abbiamo identificato un incidente di sicurezza informatica nei nostri sistemi informatici che ha parzialmente interrotto i nostri servizi. Abbiamo intrapreso azioni immediate come isolare i sistemi potenzialmente interessati dal resto della nostra rete e disporre di esperti di sicurezza informatica per assistere nelle indagini “, si legge nel comunicato.

Secondo l’ente, la sua rete di agenzie e sportelli automatici opera per prelievi di contanti e pagamenti con carte di debito e credito. Tuttavia, i clienti che si sono rivolti alle agenzie della banca hanno espresso la loro insoddisfazione perché non erano in grado di svolgere le loro procedure.

Nella dichiarazione, Banku Pichincha ha chiesto di mantenere la calma per non causare congestione ed evitare la diffusione di voci false. Al momento, sono sotto inchiesta sull'incidente informatico che ha interessato alcuni dei loro servizi.