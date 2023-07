L’Inghilterra e la nuova formazione per pensare al Mondiale

scrum.comLettura: due minuti.

Owen Farrell, uno dei punti di riferimento dell’Inghilterra in vista del World Rally Championship Immagini Getty

Steve Borwick È stato annunciato un elenco di 39 giocatori che sono ancora in corsa per un posto nella squadra finale di 33 uomini Inghilterra Affrontare Mondiali di Franciache inizierà prima per la rosa pumail 9 settembre a Marsiglia.

Il training camp si svolgerà presso l’Honda England Rugby Performance Centre, da lunedì 17 luglio, con l’obiettivo di proseguire i preparativi per la Coppa del Mondo.

Tra i convocati, da segnalare i nomi di Maro Itog, Ellis Genji, Courtney Lawes e Joe Marler nel gruppo degli attaccanti, mentre il capitano Owen Farrell, Jewel Henry Arundell, Marcus Smith, Manu Tuilagi e Ben Youngs sono alcuni dei difensori . .

Inoltre, Borthwick è in attesa di rimborsi Oli Chisum, Oli Lawrence, Mako Vunipola, Billy Vunipola e Jack Walkerche sarà anche con il gruppo, ma per continuare a riprendersi dagli infortuni.

L’Inghilterra avrà Quattro amichevoli Prima della premiere alla RWC 2023 contro l’Argentina: serie di andata e ritorno con gallese (5 e 12 agosto), incontro con Irlanda (8/19) e una prova finale con Figi (8/26).

Squadra inglese:

aggressori: Jamie Blamire, Dan Cole, Tom Carey, Theo Dann, Alex Dombrandt, Ben Earl, Ellis Genge, Jimmy George, Johnny Hill, Maru Etog, Courtney Laws, Louis Ludlam, Joe Marler, George Martin, Tom Pearson, Val Rava-Ruskin e David Raybans, Kyle Sinclair, Will Stewart, Jack Willis e Tom Willis.

successore: Henry Arundell, Danny Kerr, Joe Kokanasija, Elliott Daly, Owen Farrell, George Ford, Max Mallins, Joe Marchant, Johnny May, Cadan Morley, Guy Porter, Henry Slade, Marcus Smith, Freddie Steward, Manu Tuilagi, Jack Van Portvleet, Anthony Watson e Ben Young.

nel recupero: Ollie Chessum, Ollie Lawrence, Mako Vunipola, Billy Vunipola e Jack Walker.