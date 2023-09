L’Italia critica la Germania per gli aiuti alle ONG impegnate nel salvataggio dei migranti

Unione Europea È nel momento di massima tensione che gli interessi tra alcuni membri e altri cominciano a scontrarsi violentemente tra loro. Questo non dovrebbe sorprendere nessuno perché si sente Instabilità economica, sociale e politica Recentemente ha preso il controllo dell’Unione Europea, Con molte questioni aperte come la guerra in Ucraina e l’aumento dei prezzi delle materie prime, Aumento dei tassi di interesse Illimitato Ora, una crisi migratoria che vive ogni giorno un nuovo capitolo nei paesi italiani, Controlla il futuro dell’Unione.

In questo senso e poi Le ultime richieste di aiuto dell’Italia Con l’obiettivo di evitare che i migranti che arrivano a Lampedusa continuino a deludersi e non trovino la risposta desiderata all’interno dell’Ue Di MeloniDa allora il governo italiano ha espresso la sua rabbia nei confronti della Germania Consenso del vostro Parlamento Aiuti alle ONG tedesche che svolgono operazioni di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo; È stato descritto come “molto grave”.

“È questa la tua risposta alla nostra richiesta di aiuto? Non è così che ci siamo comportati Angela Merkel ha convinto l’UE a investire miliardi “Euro in Turchia per prevenire l’afflusso di migranti dal Medio Oriente verso la Germania”, ha sostenuto il ministro della Difesa italiano. Guido CrocetoIn un’intervista LaStampa.

Così Croceto difende “Cambiamento di atteggiamento a livello europeo”. “Vedo le frontiere bloccate dai soldati e dalla polizia francese, ma nessuno dice niente”, ha sostenuto.

Lui Ministero degli Esteri tedesco Il Bundestag ha annunciato venerdì che accetterà finanziamenti per un programma di recupero marino e un altro per la manutenzione del territorio, ciascuno per un importo. Tra i 400.000 e gli 800.000 euro. Una delle organizzazioni beneficiarie è SOS Humanity.

Finora nel 2023 ci sono Oltre 130.000 visite Il numero di immigrati in Italia raddoppierà rispetto allo stesso periodo nel 2022. Sono arrivati ​​solo a settembre. Più di 10.000 all’isola italiana Lampedusa.

Critiche alla BCE per il continuo rialzo dei tassi

Inoltre, il Ministro della Difesa della Transilvania ha condannato “Approccio ideologico Una certa sinistra che non tiene conto degli effetti delle teorie sulle persone”, lo stesso approccio Ciò è attribuito all’ex commissario europeo Franz Timmermans e la sua “Politica industriale per l’UE, che potrebbe rivelarsi disastrosa”.

“Non conta solo la qualità dell’obiettivo, ma anche il modo in cui lo si raggiunge. Desiderio di realizzare in così poco tempoSebbene il settore manifatturiero europeo abbia la capacità di affrontare i cambiamenti necessari e i costi che queste opzioni comportano, Intere industrie possono portare alla desertificazione. Questo sarà un grande regalo per la Cina”, ha avvertito.

Ha criticato anche la Banca Centrale Europea (BCE) la sua politica di aumento dei tassi di interesse. “L’auspicato aumento dei tassi viene creato dalla Bce, non da questo governo i problemi Per quelli con a Troppi debiti. Avremo meno possibilità”, ha sottolineato.