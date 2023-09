Serie A: Frosinone-Fiorentina, appuntamento 6

La Fiorentina batte in casa l’Udinese 2-0. 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime partite del torneo. Inoltre, sono riusciti a segnare 11 gol e a subirne 9.

La squadra di casa è riuscita ad accumulare 1 vittoria, la squadra ospite ha ottenuto 1 vittoria. Hanno pareggiato 2 volte. L’ultimo incontro tra i due in questa competizione risale al 7 aprile in Italia – Serie A 2018-2019, terminato 0-1 in favore del Frosinone.

La squadra ospitante è ottava e ha 8 punti (2 PG – 2 PE – 1 PP), mentre la squadra ospite è quinta nella competizione con 10 punti (3 PG – 1 PE – 1 PP).

NO. Attrezzatura punti Pj Pag B Pag Df 1 fra Quindici 5 5 0 0 13 2 Milano 12 5 4 0 1 3 3 leccese undici 5 3 2 0 4 5 Fiorentina 10 5 3 1 1 2 8 Frosinone 8 5 2 2 1 1

Classifica Frosinone e Fiorentina, a seconda del Paese

