Il bellissimo angolo d’Italia dove Emily Blunt e George Clooney si innamorarono è a sole 2 ore dalla Spagna.

Ci sono luoghi vicini al paradiso in terra e cosa significa per ogni persona. Per esempio, Matt Damon adora la Costa Blanca E la coppia creata dagli attori Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones hanno trovato il loro a Maiorca, hanno una villa tra i comuni di Valdemosa e Deia. In effetti, è qui che i paparazzi li hanno visti tornare insieme dopo essere stati sull’orlo del divorzio, quindi deve esserci qualcosa nelle acque delle Baleari.

George Clooney Da parte sua gli piace puntare sull’Italia, e sul Lago di Como in particolare, il che non è male. Il traduttore acquistò Villa Olandra nel 2002 dopo aver avviato le trattative nel 2001. Il prezzo finale concordato per l’acquisto è stato di 10 milioni di euro. Da allora, il protagonista della storia Ocean’s Eleven Trascorre le sue estati nella piccola città italiana di Laglio.

La villa risale al 1720, ma la sede attuale venne costruita nel 1877. Nel 20° secolo, l’uomo d’affari americano John Haynes, sì avete indovinato, fondatore della Salsa Company, acquistò la proprietà. che ha deciso di venderlo a Clooney.

Da Villa Olandra sono passati l’ex Presidente degli Stati Uniti ed ex First Lady Barack e Michelle Obama. Meghan Markle e il principe Harry, Matt Damon E Brad Pitt.

Si è formata un’altra coppia che ama questo angolo d’Italia Emily BluntEroe eterno e iconico Il diavolo veste PradaE John KrasinskiJim In è un ragazzo normale e attraente Ufficio. La loro storia d’amore con il Lago di Como l’ha portata ad un altro livello, dato che non solo hanno soggiornato a casa di Clooney, ma si sono sposati nel 2010 sulle rive del lago, precisamente a Villa d’Este.

Tuttavia, questi non sono gli unici volti famosi che camminano in questa zona, come la stilista Donatella Versace, artista e altri. Madonna Oppure anche l’uomo d’affari inglese Richard Branson ha delle proprietà lì.

L’ultima mossa che abbiamo sentito da questo “gruppo” di “celebrità” che frequentano abitualmente il Lago di Como è che George Clooney potrebbe pensare proprio di vendere la sua villa. Per il momento si tratta solo di voci, ma gli ha fatto eco il portale specializzato Micasa, titolando che l’operazione potrebbe essere chiusa per circa 100 milioni di euro, dieci volte la cifra acquistata dall’attore 21 anni fa. .

Naturalmente il rumor non chiarisce se questa affermazione non sia una sciocchezza, se nel prezzo siano compresi i mobili antichi e le opere d’arte presenti nella casa, che il traduttore attualmente condivide con la moglie, l’esperta di diritti umani Amal Clooney, di cui abbiamo visto una qualche settimana fa al Festival del Cinema di Venezia.

